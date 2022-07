Verstappen se siente confiado de ganar en Austria

"Aquí en Austria me siento en casa, y no sólo porque es el país de nuestro equipo: me gusta el circuito, se adapta particularmente a mis características", explicó Verstappen.

El piloto de Red Bull ofreció una rueda de prensa en la vigilia del inicio de la actividad en Austria luego de su séptimo puesto en el GP británico ganado por Sáinz con su Ferrari.

El neerlandés logró igualmente mantenerse al tope del Mundial 2022, donde ahora suma 181 puntos, treinta y cuatro más que su compañero, el mexicano Sergio Pérez, mientras que el monegasco Charles Leclerc sigue tercero, ahora con 138 unidades, once más que Sainz, su compañero de Ferrari.

"El día que no me enoje más, tal vez deje de correr. Igualmente es claro que debo mantener la calma todo lo posible", admitió Verstappen al ser consultado sobre sus habituales enojos en plena carrera.

A su vez, Sainz reconoció que la victoria en Silverstone aumentó su "hambre de gloria", tras lo cual recordó que en Austria "nos espera un fin de semana muy interesante con carrera sprint".

"No sé cómo describir la alegría por mi victoria en Silverstone. Tras la carrera del domingo fui a Maranello con amigos y la recepción fue extraordinaria", reveló el español.

Una oportunidad de "revancha" buscará en cambio Leclerc, perjudicado por la decisión de Ferrari de mantenerlo en pista ante el ingreso del safety car sobre el final del GP británico mientras lideraba la carrera mientras que Sáinz fue llamado a boxes y luego se quedó con el triunfo.

"Mientras sea matemáticamente posible mantendré mi confianza en pelear por el Mundial. Creeré hasta el final, es mi mentalidad y creo haberlo demostrado en los últimos giros del fin de semana pasado. Nunca bajo los brazos, la motivación estaba y no hubo cambios", garantizó Leclerc.

El monegasco confió en que Ferrari se aferrará a los puntos en disputa en el GP austríaco para "salir de este fin de semana mucho más cerca de lo que estamos ahora respecto de Verstappen".

También el tailandés Alexander Albon (Williams) habló del accidente del cual resultó ileso luego del impacto del Alfa Romeo del chino Guanyu Zhou contra un perímetro de contención tras desplazarse sobre el asfalto después de volcar por un toque con el Mercedes del británico George Russell.

"Estoy un poco golpeado pero estoy bien. Recuerdo poco del choque, estoy feliz de que Zhou esté bien", declaró Albon, quien podrá correr en el Red Bull Ring de Austria al igual que su colega chino.

Justamente Guanyu Zhou relató que sólo compredió lo que le ocurrió al repasar las imágenes del accidente después de haber sido sometido a controles médicos que constataron su estado de salud.

"Logré salir del auto y el médico me subió al vehículo médico, pero sólo comprendí todo al ver las imágenes del accidente. No sabía qué había pasado, qué me golpeó, porque iba derecho a la primera curva y de golpe sentí un enorme impacto", añadió el piloto chino.

"Cuando el auto volcó, lo primero que hice fue retirar las manos del volante porque fácilmente puedes quebrarte una muñeca con un golpe así. Mientras el auto se deslizaba sobre el asfalto y no se detenía sabía que me esperaba un impacto enorme", reconoció.

"En ese momento intenté ponerme en la posición más segura a la espera del último impacto. Fundamentalmente sólo esperaba el último golpe. Cuando me detuve, no sabía dónde estaba porque estaba cabeza abajo", indicó Zhou.

"Lo siguiente que escuché fue la pérdida de líquido, pero no estaba seguro si venía de mi cuerpo o del auto. En ese momento intenté apagar el motor. De haberse iniciado un incendio habría sido difícil salir", concedió.

"Al final pude apagarlo y me calmé. No me daba cuenta de estar en el perímetro de contención, pero en realidad estaba entre las barreras y el cerco. El Halo me salvó", concluyó el piloto de Alfa Romeo.