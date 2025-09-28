Greta Thunberg desafía a Israel y alerta sobre la crisis humanitaria en Gaza: "No le tengo miedo"

La activista sueca aseguró que no teme a Israel mientras navega hacia Gaza con una flotilla de ayuda internacional.

“No le tengo miedo a Israel. Me da miedo un mundo que aparentemente perdió todo sentido de humanidad. Y lo que hacemos acá es intentar demostrar que todavía queda algo de humanidad, que todavía hay gente dispuesta a dar un paso al frente cuando todos los demás medios fallan. Pero este es el último recurso. Esta misión no debería tener que existir”, sostuvo Thunberg, subrayando el carácter humanitario de su viaje.

La activista añadió que “cuanto más nos acercamos a Gaza, mayor es el riesgo de escalada y de más ataques” . Durante las últimas semanas, la flotilla que la acompaña enfrentó ofensivas que pusieron en riesgo a sus integrantes y dañado varias embarcaciones.

“Hemos presenciado numerosos ataques intensificados contra nuestra misión, que dañaron varias embarcaciones, donde drones estuvieron lanzando explosiones, productos químicos y objetos no identificados sobre y alrededor de las embarcaciones, en un intento desesperado por intimidarnos, silenciar y asustar a quienes se solidarizan con Palestina y deshumanizar aún más a los palestinos”, detalló.

Greta Thunberg y la humanidad en conflictos complejos

Thunberg destacó que su presencia en Gaza busca visibilizar la crisis humanitaria y la necesidad de solidaridad global. La activista sueca recordó que su misión intenta mostrar que la humanidad todavía puede actuar frente a conflictos complejos, cuando otros mecanismos fallan.

A pesar de los peligros evidentes, Thunberg insistió en que su compromiso con los derechos humanos y la ayuda a la población civil en Gaza no disminuirá, enfatizando que la flotilla continúa su rumbo hacia la región a pesar de las amenazas y ataques que han sufrido en el trayecto.