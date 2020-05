Coronavirus: el nuevo spot de la AFA pide "parar la pelota"

El video titulado "Aguantá la pelota", muestra imágenes de ídolos argentinos como Lionel Messi, Juan Román Riquelme, Andrés D Alessandro, Carlos Tevez, Fernando Redondo y Diego Maradona.

"Aguantá la pelota. Como Román, que está por terminar el primer tiempo y vamos ganando. Dale, si la conocés bien. El enganche de Redondo, la boba de D Alessandro, la pisadita de Carlitos, el chicle", señaló el video de la AFA.

En el relato, en donde se van mezclando imágenes de partidos de la Selección argentina y otras de los operativos médicos y de seguridad durante la pandemia, se le pide a la gente que "aguante" la cuarentena.

"Es un momento difícil. Y, por más ganas que tengas de salir, hay que aguantar la pelota en casa. No salgas a destiempo. ¿Adónde querés ir? Ya sé, este partido parece interminable. No te angusties, no te me caigas", señaló la AFA en el video que fue posteado en las cuentas oficiales de la entidad.

AFA on Twitter #AguantáLaPelota Este difícil partido todavía no terminó. #Juntos, en equipo, vamos a poder lograr el objetivo. pic.twitter.com/FCZditd5hx — AFA (@afa) May 4, 2020

Haciendo una comparación entre la pandemia y un partido de fútbol, en el video se indicó: "De nosotros depende leer bien este partido, quién sale y quién se queda cubriendo. Sí o sí. Y si ves a alguno que no aguanta más, ayudalo, porque es en los momentos difíciles donde se ve los grandes equipos".

"En el esfuerzo de los que más resto tienen. Desde el banco ya están preparando algunos cambios. Vamos a tener que salir a cubrir a varios, a correr el doble por todos los que quedaron lesionados. Pero lo que no podemos es echar a perder lo que logramos hasta ahora jugando en equipo. Date cuenta que tenés todo un país atrás, metiendo igual que vos, dejando todo lo que tiene en la cancha: sangre, sudor y lágrimas. Vamos, Argentina, aguantá la pelota lo más que puedas. Pisala, amasala, llevátela a tu casa, porque este equipo de 45 millones de argentinos cuenta con vos para ganar", concluyó el video.