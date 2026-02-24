Cristiano Ronaldo rompió el silencio tras su huelga: "Pertenezco a Arabia" + Seguir en









Cristiano Ronaldo cerró su polémica con la Saudi Pro League (SPL) y ratificó su deseo de seguir jugando en Arabia Saudita, tras finalizar su huelga de dos partidos con Al Nassr.

Tras la goleada de su equipo ante Al Hazem por 4-0, en la que convirtió un doblete, Cristiano Ronaldo se mostró muy conforme con su experiencia en el fútbol árabe y despejó las dudas que habían surgido sobre su continuidad a partir de su conflicto con el Fondo de Inversión Pública del país (PIF).

“Pertenezco a Arabia Saudita y quiero continuar aquí. Es un país que me acogió, al igual que a mi familia y mis amigos. Estoy feliz aquí y quiero continuar”, aseguró Ronaldo, a quien le dieron el premio al mejor jugador del partido y también le colocaron un bisht, una prenda honorífica de la cultura árabe.

En esa sintonía, Cristiano remarcó que está más enfocado que nunca en ganar su primer gran título en Medio Oriente.

"Lo más importante es que sigamos empujando. Ya estamos en la punta, no sabemos los resultados de nuestros adversarios. Veremos, hay que hacer nuestro trabajo, ganar, ejercer presión y ver al final de la temporada. Estamos encarrilados, volvimos, estamos bien, tenemos confianza. Estoy muy orgulloso", valoró el cinco veces Balón de Oro.

En cuanto a los registros individuales de Cristiano, su doblete lo acerca en la tabla de goleadores de la liga, que aún gobierna el inglés Ivan Toney con 23 tantos para Al Ahli, 3 más que el portugués y 2 más que el mexicano Julián Quiñones, de Al Qadsiah. En un plano más general, es el gol número 964 para el futbolista de 41 años que busca llegar a los 1000.