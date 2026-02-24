Escándalo en los Juegos Olímpicos: ganó una medalla y confesó un oscuro secreto en plena entrevista

Este deportista hizo estallar uno de los escándalos más grandes que se hayan visto en la competencia.

La competencia en los Juegos Olímpicos de Invierno se vio sacudida por una declaración, que nada tuvo que ver con los resultados en las pistas. Un deportista que acababa de ganar una medalla utilizó los micrófonos para revelar un secreto de su vida privada, generando un escándalo mediático que dio la vuelta al mundo.

El anuncio tomó por sorpresa a los cronistas presentes en la zona mixta del evento. Nadie esperaba que un momento de festejo profesional terminara convirtiéndose en una confesión pública, sobre una traición sentimental que afectó a otra figura del deporte.

Sturla Holm Laegreid es un deportista noruego, que compite en la prueba que mezcla el esquí con el tiro al blanco. Durante estos Juegos Olímpicos de invierno , el joven de 28 años logró ganar la medalla de bronce, pero su éxito pasó a un segundo plano, cuando admitió ante la prensa haber engañado a su pareja de forma pública.

"He cometido el peor error de mi vida. He sido infiel a mi novia" , confesó el medallista frente a las cámaras de televisión. El atleta no esperó a estar en un ámbito privado para contar su verdad, dejando sin palabras a todos los periodistas que esperaban un análisis técnico sobre su rendimiento en la carrera.

La decisión de hablar respondió a una necesidad de limpiar su conciencia, tras haber alcanzado el podio mundial. Según explicó después, no podía disfrutar del logro obtenido mientras cargaba con el peso de haber traicionado a la persona que lo acompañó durante toda su formación profesional y su carrera en la nieve.

Embed - Bronze Olympics medalist Sturla Holm Laegreid confessed to cheating on his girlfriend after winning

La respuesta de su exnovia

La noticia impactó directamente en Chloe Levins, una deportista estadounidense que también participa en las pruebas de nieve en estos Juegos Olímpicos. La joven se encontró de golpe siendo el centro de una polémica que ella no inició, recibiendo miles de mensajes tras la confesión televisada de su ahora ex pareja.

"No elegí estar en esta situación y no deseo ser parte de este espectáculo público", afirmó Levins de forma tajante a través de sus redes sociales. Con este mensaje, la mujer marcó su postura frente a la humillación sufrida y confirmó que no perdonará la falta de respeto de quien fuera su compañero de vida.

La relación sentimental se terminó en ese mismo instante, dejando al noruego solo en medio de su participación en el torneo. La firmeza de la estadounidense fue apoyada por el público, mientras que el medallista cerró su semana con una ruptura irreversible y una imagen pública que se vio totalmente dañada por sus propios dichos.