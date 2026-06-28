Wimbledon extiende acuerdo con la BBC hasta 2033 por más de u$s458 millones, mientras los jugadores protestan por el reparto de premios

El contrato, que en 2027 cumplirá su centenario, está valorado en alrededor de u$s 76 millones al año, pero esta edición se hace dentro del marco de un fuerte reclamo que vienen realizando los tenistas desde Roland Garros.

Wimbledon comienza este lunes 29 de junio con un acuerdo histórico y multimillonario con la BBC y en el marco de una protesta de los tenistas.

La cadena pública británica BBC seguirá ofreciendo cobertura nacional del torneo de tenis de Grand Slam de Wimbledon tras renovar su acuerdo de derechos exclusivos por otros seis años.

La renovación, pactada con el organizador del torneo, el All-England Lawn Tennis Club (AELTC), permitirá que Wimbledon siga siendo de acceso gratuito en todo el Reino Unido hasta 2033, con la cobertura distribuida a través de las plataformas lineales, de radio y digitales de la emisora.

El nuevo acuerdo amplía una de las colaboraciones de retransmisión deportiva más longevas, y la edición del próximo año conmemorará los 100 años desde que la BBC retransmitiera el torneo por primera vez en 1927. Además, se produce pocos días antes del inicio de la edición de 2026, que tendrá lugar este lunes 29 de junio y se estima que está valorizado en u$s76 millones anuales.

El anuncio se produce tras las cifras récord de audiencia digital que alcanzó Wimbledon en las plataformas de la BBC el verano pasado. Wimbledon generó 69,3 millones de solicitudes en línea a través de BBC iPlayer, el sitio web de BBC Sport y la aplicación de BBC Sport, la mayor participación digital jamás registrada para el torneo. Esta cifra superó el récord anterior de 54,3 millones establecido en 2023 y supuso un aumento significativo con respecto a los 50,1 millones de solicitudes en línea registradas en 2024.

Este acuerdo entre All-England Lawn Tennis Club (AELTC), y la BBC se produjo en el marco de las protestas de los principales tenistas por los premios a repartir, a pesar de un aumento del 20% en la edición de este año.

La medida es la continuidad del reclamo inicial de algunos de los principales jugadores que limitaran sus apariciones ante los medios de comunicación a 15 minutos antes del torneo del Abierto de Francia de este año, que se disputó entre el 18 de mayo y el 7 de junio.

wimbledon edidion 2026 Este lunes 29 de junio comienza Wimbledon con un millonario acuerdo entre el All-England Lawn Tennis Club (AELTC) con la BBC y con una protesta de los tenistas por los premios. @Wimbledon

Como parte de las nuevas medidas, los tenistas han anunciado que volverán a limitar su tiempo también en Wimbledon, pero además restringirán sus apariciones posteriores a los partidos a 15 minutos durante la primera semana del torneo.

Los 15 minutos representan el 15% de los ingresos que los Grand Slams destinan a premios, porcentaje que los jugadores desean que se incremente.

Esta decisión se produce a pesar de que los jugadores aceptaron el anuncio de que Wimbledon había aumentado la bolsa de premios de este año en un 20%, hasta alcanzar los u$S 84,8millones (64,2 millones de libras esterlinas) a principios de este mes, el último aumento anual en la historia del evento.

En la edición de este año, los campeones individuales ganarán u$s 4.7 millones (3,6 millones de librs) cada uno, mientras que los perdedores de la primera ronda se llevarán a casa u$s 105mil (80.000 libras esterlinas)

En respuesta a la medida, la AELTC declaró en un comunicado: “Wimbledon sitúa a los jugadores en el centro de todas nuestras decisiones e invertimos significativamente en ellos cada año. Esto se suma a la inversión de cientos de millones de libras en mejoras a nuestras instalaciones para jugadores, como parte de una transformación de tres años para crear un entorno de rendimiento de primer nivel para los jugadores.”