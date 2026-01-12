Xabi Alonso fue despedido como entrenador del Real Madrid tras perder la final ante Barcelona + Seguir en









El presidente del gigante español decidió despedir de forma inmediata al entrenador tras la derrota en el final de la Supercopa frente al Barcelona. Ya se sabe quién será su sucesor en el cargo.

El entrenador Xabi Alonso fue despedido del Real Madrid, el día después de perder 3-2 la final de la Supercopa de España ante el Barcelona, en Arabia Saudita.

El club anunció este lunes la desvinculación del ex director técnico del Bayer Leverkusen de Alemania y se comunicó que fue “de mutuo acuerdo”.

“Xabi Alonso siempre tendrá el cariño y la admiración de todo el madridismo porque es una leyenda del Real Madrid y ha representado en todo momento los valores de nuestro club. El Real Madrid siempre será su casa”, expresó la institución de la capital española.

Florentino Pérez decidió ponerle punto final a la etapa del DT al frente del equipo tras apenas siete meses. El "Merengue" tuvo un andar irregular en la Champions League (está séptimo) y tampoco se acerca al Barcelona en la cima de La Liga (es su escolta, a 4 puntos).

La derrota en la Supercopa de España fue la gota que rebalsó el vaso y el mandatario resolvió despedirlo.

El reemplazante de Xabi Alonso en Real Madrid Ahora, el nuevo entrenador interino será Alvaro Arbeloa, exdefensor que supo ser compañero de Alonso en el Real Madrid la década pasada. Arbeloa es el DT del equipo de la Reserva desde junio de 2025.