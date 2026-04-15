Murió José Emilio Santamaría, histórico defensor del Real Madrid y compañero de Alfredo Di Stefano

La noticia fue confirmada por el club español, con una emotiva despedida. Se trata de una leyenda del fútbol europeo.

El fútbol mundial despidió a José Emilio Santamaría , uno de los grandes emblemas del Real Madrid en su etapa más gloriosa, quien murió a los 96 años . La noticia fue confirmada por el club español , que lo definió como “una de las más grandes leyendas” de su historia.

El exdefensor uruguayo integró una de las formaciones más icónicas del fútbol europeo, compartiendo equipo con figuras como Alfredo Di Stéfano , Ferenc Puskás , Francisco Gento y Raymond Kopa , en un período en el que el club construyó su identidad ganadora a nivel internacional.

Santamaría llegó al conjunto madrileño en 1957, procedente de Club Nacional de Football , y rápidamente se consolidó como uno de los pilares defensivos del equipo. Su estilo de juego se caracterizó por la solidez, el liderazgo y una gran capacidad táctica , cualidades que lo convirtieron en una referencia en la zaga.

Durante su etapa en el club, conquistó cuatro Copas de Europa (1958, 1959, 1960 y 1966), además de una Copa Intercontinental , seis títulos de liga española y una Copa del Rey , siendo protagonista en la consolidación del dominio europeo del Real Madrid.

El presidente del club, Florentino Pérez , destacó su legado al señalar que fue un nexo entre distintas generaciones históricas del equipo y un defensor que “mandaba en la defensa”.

Trayectoria internacional y legado en selecciones

Antes de su llegada a Europa, Santamaría ya había dejado su huella con la selección de Uruguay, con la que disputó el Mundial de 1954. Posteriormente, tras nacionalizarse español, representó a España, participando en el Mundial de 1962.

Tras retirarse como futbolista en 1966, inició una extensa carrera como entrenador. Dirigió en las divisiones inferiores del Real Madrid y más tarde tuvo un paso destacado por el RCD Espanyol, donde se convirtió en el técnico con más partidos oficiales en la historia del club.

Además, asumió como seleccionador de España en distintos ciclos, incluyendo los Juegos Olímpicos y el Mundial de 1982, disputado en suelo español.

Un símbolo eterno del fútbol

La figura de Santamaría quedó asociada a una de las etapas más brillantes del fútbol europeo. Su legado trasciende los títulos y se inscribe en la construcción de una identidad deportiva que marcó a generaciones.

Desde el Real Madrid remarcaron que su figura “siempre será recordada como uno de los grandes símbolos” del club, una definición que resume el impacto de un jugador que ayudó a forjar el mito de una institución que dominó Europa durante décadas.