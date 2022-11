Desventuras de una pareja femenina en clave de comedia

Hasta ahí, lo que podemos contar. Solo digamos que el vikingo pavo se lleva mejor con el nuevo marido de su ex que con ella, y con el padre de la embarazada, que con ellas. Y que ésta es una comedia romántica y a la vez moderna, conciliadora y renovadora, abierta pero nada discursiva. No tiene intención de manifiesto en favor de ninguna de las partes. Simplemente mira lo que suele pasar en estos tiempos, sonríe y nos hace sonreír, amplia y comprensivamente. Gianfranco Quattrini es el director, el mismo de “Alma Zen”, “Chicha tu madre” y “Planta madre”, peruano-argentino igual que su película. Coguionista, la dramaturga Mariana Silva Yrigoyen. Ante la sala de parto, Benjamín Amadeo, Magdyel Ugaz, que poco lo quiere, Ximena Palomino, la sacrificada, Sergio Galliani, el paciente padre, Job Mansilla, amigote entrometido, y Jely Reátegui, la tercera en concordia, porque a fin de cuentas en esta comedia no hay discordias (tal vez sí, pero solucionables).