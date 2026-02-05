Día Mundial de la Nutella: un dulce que se impone en el gusto local + Seguir en









Se trata de una de las cremas untables más populares a nivel global. Conocé las mejores cafeterias donde podes disfrutarla.

Cada 5 de febrero se conmemora el Día Mundial de la Nutella.

Cada 5 de febrero se conmemora el Día Mundial de la Nutella, la pasta de avellanas y cacao más conocida a nivel global. Se celebra desde el 2007, cuando la bloggera estadounidense Sara Rosso organizó una campaña para dar a conocer la receta original de Pietro Ferrero, dueño de la pastelería Alba en Italia en la década de los 40.

En el último tiempo, se volvió muy popular común en Argentina, al punto de encontrarla en la receta de varias cafeterías. A continuación, los mejores lugares donde podes disfrutar de este dulce.

CIRO En la propuesta dulce de Ciro, la Nutella ocupa un lugar protagónico y se expresa en preparaciones artesanales que combinan sabor intenso y espíritu italiano. En sus locales de Palermo y Puerto Madero, esta cafetería y restaurante la suma con ingenio a distintas opciones del menú, como el cornetto relleno con banana y frutillas, los waffles de avena y cacao amargo coronados con helado y fruta fresca, el alfajor casero con centro de crema de avellanas y los clásicos churros para un dip de este dulce.

Ciro - Café con cornetto relleno con nutella y frutas Direcciones: Pierina Dealessi 1350, Puerto Madero; Guatemala 4798, Palermo. Ciro - Churros con dulce de leche y Nutella CIRO. Entre las más elegidas se destaca la torta Nutella Ferrero en tamaño XL, ideal para compartir, que reúne brownie, dulce de leche, galletitas Oreo, crema y generosas capas de Nutella. La experiencia se completa con café de especialidad de Modo Barista Coffee Roasters, además de limonadas y jugos naturales que acompañan y equilibran el costado más goloso de la carta.

Ciro - Torta Nutella Ferrero CIRO. BILBO En Bilbo, la pastelería de inspiración suma alternativas que ya se convirtieron en clásicos de la casa y consolidan su identidad dentro del segmento de cafeterías de especialidad. Entre ellas destacan dos preparaciones a base de Nutella, ideales para celebrar el día de esta crema de avellanas.

BILBO croissant 2 Direcciones: Beláustegui 802, Villa Crespo; La Pampa 5501, Villa Urquiza; Crisólogo Larralde 6293, Saavedra; Centro Cultural Recoleta, Junín 1930, Recoleta. Por un lado, el croissant relleno, elaborado con masa hojaldrada liviana, se completa con Nutella y almendras fileteadas tostadas, y por el otro la cookie artesanal, producida íntegramente en el local, que combina chocolate con una crema de avellanas casera y un toque de naranja que suma frescura. Ambas opciones son elecciones frecuentes para la media mañana o la merienda y se integran naturalmente a la propuesta de café de especialidad que Bilbo ofrece a diario. LA VICENTE LÓPEZ Con 25 años de trayectoria en la zona norte y un origen familiar ligado a la panadería desde 1905, La Vicente López propone sabores artesanales para saborear a lo largo del día. De entre los laminados elaborados en el lugar, destaca el croissant con Nutella. El relleno se incorpora de forma generosa, equilibrando proporción de masa y crema de avellanas, haciendo que cada bocado sea único. Un bocado que se adapta a distintos momentos del día, como desayuno, merienda o snack para disfrutar junto a un café o licuados de frutas frescas. LA VICENTE LOPEZ_123 Dirección: Av. Maipú 701, Vicente López.