Diputados reactiva debate de moratoria previsional (sigue alerta por decreto) Exprondrá la directora de la ANSES, la camporista Fernanda Raverta, quien dijo que el camino ágil de decisión presidencial “es algo que estamos evaluando, aunque no es sencillo hacerlo”. Oposición continúa con postura de no tratar temas hasta que no finalice el juicio político contra la Corte.