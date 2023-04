Dudas por reunión agendada con Antonini meses antes de la valija

María Sofía Coló –que hoy vive en Italia- relató una excentricidad del exfuncionario: cuando llegaba, su chofer avisaba, y una secretaria debía correr a la entrada para pasar su tarjeta en el momento en el que atravesaba los molinetes. “Había gente que hacían pasar por el costado”, agregó como un uso y costumbre que, vale aclarar, no es para nada exclusivo y se suele practicar al día de hoy. Para mayor complejidad, el OCCOVI estaba ubicado en el tercer piso de uno de los edificios que en realidad estaba interconectado con otros tres contiguos de distintas dependencias oficiales con ingresos separados pero con posibilidad de deambular internamente entre ellos. En líneas generales, las secretarias confirmaron que el despacho de Uberti no era el único lugar donde mantenía reuniones pero no supieron que las mantuviera con venezolanos. Como mucho, una recordó que debieron encargarse de los refrigerios de un evento en ocasión de la visita de Hugo Chávez a la Argentina, pero que por el lugar no era de rango presidencial. La mujer sí deslizó que lo primero que pensó cuando estalló el escándalo del hallazgo de la valija en un vuelo privado arribado a Aeroparque fue en que el funcionario involucrado era Uberti. La defensa del exfuncionario buscó cruzarla para que ratificara si algo de eso le constaba. La testigo mantuvo sus dichos.