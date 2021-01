Acciones: en cuáles ven oportunidades si mejora la economía

No obstante, Viñas aclaró: “En Argentina todavía estamos muy lejos de la integración plena a las tendencias globales y las excesivas regulaciones y precios máximos juegan un papel no menor, además de la inestabilidad macro, excepto por un puñado de compañías que no cotizan en la bolsa local”.

Quien también vio potencial en firmas de la industria de la construcción fue Joaquín Candia, analista de Buenos Aires Valores S.A. “En lo que respecta al equity local vemos valor en sectores relacionados con la construcción y el consumo cíclico, principalmente, por el modelo económico que plantea el Gobierno actual. La obra pública será un factor que dinamizará la economía, mientras la construcción, al tener su costo histórico en niveles muy bajos, tiene incentivos para desarrollarse”.

Por otra parte, un informe reciente de la ALyC Capital Markets Argentina (CMA) seleccionó entre sus recomendaciones a una de las principales compañías del sector construcción, aunque con algunas advertencias: “Loma Negra podría ser una acción atractiva a mediano plazo, pensando en la idea del Gobierno de lanzar un nuevo plan Procrear, que podría ayudar al repunte del sector de construcción”.

Más allá de este buen augurio, desde CMA aclararon a sus clientes que “el acuerdo de precios de productos para la construcción limitaría la capacidad de la empresa de rentabilizar el aumento de demanda”.

Por otro lado, el informe de Capital Markets agrega: “En este escenario seguiremos favoreciendo papeles defensivos y cuyos ingresos estén en moneda dura, como Aluar, San Miguel, o Ternium Argentina, así como Certificados de Depósito Argentinos (Cedear) con una exposición reducida al mercado argentino, como MercadoLibre y Globant. Además, Bolsas y Mercados Argentinos, gracias a su cartera de inversiones en instrumentos del exterior, sumado al fuerte crecimiento en el volumen operado es otra elección”.

Entre los Cedear recomendados por CMA, además de los unicornios de origen nacional, se menciona: “Acciones seleccionadas internacionales, como Procter & Gamble y Costco. Para sumar exposición al sector de pagos electrónicos, Fiserv, Paypal y Visa puede ser una opción atractiva, ya que Mastercard no tiene Cedear. Dentro del segmento de video gaming y tecnología, AMD es una opción interesante, ya que provee los semiconductores utilizados en computadoras y consolas. Microsoft es otra empresa del sector tecnológico que continúa en expansión, ahora mediante el diseño y fabricación de sus propios chips”.

Cabe señalar que los Cedear fueron durante 2020 la gran estrella del mercado local, dado que les permitieron a los inversores argentinos comprar en pesos papeles que siguen la evolución de las acciones de compañías líderes a nivel mundial. De esta forma, permitieron dolarizar las carteras, sin necesidad de adquirir directamente las divisas. Durante el segundo semestre, alrededor de dos tercios de lo que se operó en renta variable en la Bolsa porteña correspondió a estos instrumentos.