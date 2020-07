Analistas creen que habrá acuerdo con los acreedores externos aunque sea parcial

“Nuestro escenario base apunta a que el Gobierno finalmente alcance los mínimos de aceptación para que el canje siga su curso, aunque claramente esto no implica que no haya idas y vueltas con los tenedores” de bonos, señala el último informe de Eco Go. El diagnóstico es compartido de manera creciente por los analistas ya que se considera que tras las últimas modificaciones a la oferta para reestructurar la deuda externa argentina introducidas por el ministro de Economía, Martín Guzmán, la propuesta es “razonable”.