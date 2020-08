Advierten que la inflación afectó más a sectores de bajos recursos

La inflación acumulada durante los primeros siete meses del año es de 15,8%. Sin embargo, la suba del Índice de Precios al Consumidor no es homogénea: no impacta de la misma manera en todas las regiones del país y, a su vez, varía según el nivel de ingreso de las familias. Ese fue el aspecto que analizó la consultora Ecolatina, quien no descartó “que el carácter regresivo de la inflación se acentúe en los próximos meses, impactando negativamente en la incipiente reactivación de la economía”.