Ganancias: empleados también podrán computar la percepción del 35% del dólar ahorro

Los empleados en relación de dependencia que por sus ingresos tienen que abonar el Impuesto a las Ganancias de la Cuarta Categoría no van a poder descontar la percepción del 35% en caso de que quieran comprar dólar ahorro. La medida dispuesta recientemente por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) no contempla por el momento esa posibilidad, lo cual no quiere decir que el organismo adapte la normativa para tal fin.