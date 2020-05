Los contadores reiteran pedido de prórroga y aclaración de dudas

La página de la AFIP no está funcionando para nada bien, se tilda, colapsa o se ve interrumpida por razones técnicas de implementación y todo ello suma minutos y horas que se van perdiendo y que conspira contra el cumplimiento en tiempo y forma de las obligaciones. Más aún, los valores para Bienes Personales fueron puestos a disposición sin la necesaria antelación.

Con respecto al Programa ATP la entidad señala que “fue implementado de manera progresiva, sin un marco normativo previsible, que genere las certezas que resultan imprescindibles en una situación excepcional como por la que atravesamos.” Y a continuación indica 21 puntos de inconvenientes y situaciones que no tienen solución como que en algunos establecimientos habiendo sido acordada la ayuda algunos empleados cobran y otros no, o aún con la CBU correcta al trabajador no le se depositó suma alguna.

Por supuestos que el pedido no se restringe a los próximos e importantes vencimientos como los de Ganancias para personas jurídicas que comienzan la semana próxima para ejercicios cerrados en diciembre 2019 así como los que operarán a mediado del mes de junio para personas humanas junto a Bienes Personales, lo que solicita la federación de profesionales es la reprogramación de todo el calendario de vencimientos porque el aislamiento impide la realización de ciertas tareas que requieren actividad presencial o recolectar datos precisos como es el caso del nuevo régimen de información de participaciones sociales y beneficiarios finales de las sociedades cuyo vencimiento está pautado para julio.

Las dudas son cruciales. Se plantean inquietudes en torno a la vigencia de exenciones por ejemplo, de repatriación de capitales o del ajuste por inflación. Todas cuestiones determinantes para la liquidación de los distintos impuestos a vencer.

Es indudable que la situación que se vive es de fuerza mayor e impensada y por ende es necesario facilitar el pago de impuestos en particular para aquellos que aún pueden hacerlo.