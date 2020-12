Moratoria 2020: se regularizaron deudas por $390.000 M

Según datos de la AFIP, las obligaciones ingresadas a través del plan representan el 72% del monto total de la mora. Por otro lado, el costo fiscal se estimó en $133.000 millones que es producto del descuento del 34% de las deudas declaradas y regularizadas. De ello, el sector industrial regularizó obligaciones fiscales por u$s76.000 millones, el 20% del total.

Miradas

Al respecto, el tributarista Iván Sasovsky consideró que “este tipo de prórrogas tiene que ver con problemas de los propios aplicativos de la AFIP que no soporta la saturación de tantos contribuyentes que pretenden trabajar sobre la plataforma al mismo tiempo”. Sasovsky no descartó que en 2021 el Gobierno tenga que convocar a una nueva moratoria con planes de pago debido a un incremento de la mora nuevamente entre las empresas. “Hasta que no cambie el sistema tributario vamos a ir de moratoria en moratoria”, manifestó el asesor tributario.

Por su lado, Guillermo Pérez, del Grupo GNP, coincidió en que

la actual Moratoria “es un revival de la que incluía vencimientos hasta el 29 de noviembre de 2019”. “Se le cambiaron algunos elementos como la tasa de interés y ahora es más amplia que la anterior. No me extrañaría que esta vuelva a tener otro revival a mediados del año que viene. Hay que tener en cuenta que los vencimiento más importantes caen en la primera mitad del año”, sostuvo el especialista.