"Argentina podría crecer si se enfoca en el agronegocio, sin intervención de mercados"

Thiago Arantes: Vemos muchas oportunidades, por la extensión territorial que tiene Argentina y por la excelente calidad genética de sus bovinos. Entre esas oportunidades, creo que se podría aumentar la tasa de destete y producir cerca de un 8% más de terneros, pero para eso hay que implementar programas sanitarios y de reproducción. La capacidad productiva de este pais es increíble, no sólo para producir volumen sino también para producir carne de muy buena calidad. En aves y cerdos hay un potencial increíble de crecimiento, no sólo en el mercado interno sino también en la exportación. Hoy no hay un foco en ese sentido pero Argentina podría ser un jugador muy fuerte a nivel mundial, como lo es con la soja.

P.: ¿Es verdad que el productor ganadero no invierte mucho en sanidad?

T.A.: Totalmente de acuerdo. Yo les hago la comparación con el seguro de sus autos: todos tienen uno para proteger su camioneta pero ninguna lo hace para proteger su ganado. El seguro es la vacuna, que podría proteger a sus animales contra la aftosa, enfermedades reproductivas, virales, respiratorias, etc. Hay herramientas disponibles en el mercado y creo que desde la Cámara de Productos Veterinarios (CAPROVE) debemos incentivar a los ganaderos a hacer esta inversión porque por cada peso invertido regresan 10 de rentabilidad. Aun así tenemos problemas para llegar a los productores menos tecnificados. Ellos son los que más deben invertir para tener menos mortalidad y mayor producción. Hay una oportunidad para ellos de obtener más rentabilidad en su negocio, pero están acostumbrados a convivir con una sub productividad.

P.: ¿Cree que será necesario ser más eficiente para sobrevivir en la producción ganadera?

T.A.: Los campos están cada vez mas caros por la soja y hay una realidad, las tierras no pueden multiplicarse. Los ganaderos deben enfocarse en su producción y destinar mayor inversión, sino tendrán que destinarlos a quienes estén dispuestos a hacerlo. Lo que va a cambiar es la presión productiva por el valor de los campos, eso va a cambiar en negocio.

P.: ¿Es Argentina un lugar atractivo para empresas como MSD?

T.A.: Es un país super atractivo para el mercado de sanidad. Todas las grandes compañías del mundo están aquí. Hay desafíos pero tenemos que saber manejar esta situación. Tenemos un equipo técnico muy bueno para lograrlo y debemos enfocarnos en que los productores puedan generar más. Ellos son apasionados, viven del negocio y saben hacer bien las cosas. Hay pocos países que tienen estas fortalezas. El de Argentina es un mercado atractivo donde hay espacio para crecer. Si la situación interna macroeconómica se estabiliza un poco más, el país podría crecer si se enfoca en el agronegocio, sin intervención de los mercados. Eso es lo que funciona en otros países: Uruguay, Paraguay y Brasil son tres ejemplos de vecinos de la Argentina.

P.: ¿Qué mirada tiene de la economía y el negocio para este 2023?

T.A.: Vemos un riesgo de recesión global por la inflación, no sólo por lo que pasa en la Argentina. El mercado regional y también el global serán muy desafiante. En 2023 es prácticamente seguro que no vamos a tener un crecimiento, pero siempre después de una crisis hay un crecimiento de la demanda, por eso creo que quizá en 2024 podríamos tener un alza fuerte de exportaciones, pero habrá que ver si la Argentina va en busca de esa demanda. Si las decisiones de los argentinos en 2023 se apoyan más en el agronegocio, vamos a tener un gran año en 2024.