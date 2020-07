Alberto Fernández, a acreedores: "No podemos hacer nada más"

"No podemos hacer nada más", dijo el jefe de Estado en una entrevista que brindó al periódico de origen británico Financial Times. "Cualquier otra cosa pondría nuestra posibilidad (de pagar la deuda) en riesgo, y no quiero estafar a nadie ", añadió.

El Presidente insistió en que incluso si la mayoría de los acreedores rechazan su propuesta por 53 centavos por dólar, “no habrá otra oferta”. "Esto es lo que podemos hacer, no podemos hacer más", se sinceró el Jefe de Estado ante el medio extranjero.

“Esperamos que el mundo nos entienda. No vinimos aquí para pelear con acreedores, vinimos a solucionar un problema que no creamos", dijo Fernández señalando que fue el anterior gobierno de Mauricio Macri el que aumentó la carga de la deuda.

En otro tramo de la entrevista, el primer mandatario fue consultado acerca del intento de expropiación de Vicentin, y respondió al respecto que la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner "no tuvo nada que ver". "Fue mi decisión", remarcó.