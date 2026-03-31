Alejandro Lastra fue elegido como nuevo presidente de la AEA + Seguir en









La Asamblea Anual de la Asociación Empresaria Argentina renovó autoridades, reeligió a sus vicepresidentes y destacó la gestión de Jaime Campos tras años al frente de la entidad.

Alejandro Lastra es el nuevo presidente de la AEA.

En su Asamblea Anual, la Asociación Empresaria Argentina (AEA) eligió este martes por unanimidad a Alejandro Lastra como nuevo presidente. Durante el encuentro, los socios agradecieron especialmente la extensa gestión de Jaime Campos, resaltaron el trabajo realizado en el traspaso de mando y avanzaron además con la renovación de otros cargos clave de la entidad.

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Además de la designación de Lastra, fueron reelegidos por un nuevo período Luis A. Pagani y Luis Pérez Companc como vicepresidentes. También continuarán como vocales Eduardo Elsztain, Alejandro Bulgheroni, María Luisa Macchiavello y Cristiano Rattazzi, mientras que Alberto Grimoldi seguirá como secretario.

Al asumir, Lastra afirmó: “Es un honor y un privilegio ser el nuevo Presidente de AEA. Es una gran responsabilidad que asumo con convicción y entusiasmo, para seguir trabajando en el fortalecimiento del sector privado en Argentina.”

Por su parte, Jaime Campos remarcó el rol central de la empresa privada en el desarrollo del país y el trabajo que realiza AEA en la defensa de los valores que permiten el funcionamiento y crecimiento de las compañías. También agradeció la confianza de los socios durante tantos años y enfatizó “el ambiente de unidad, respeto y camaradería que siempre ha prevalecido entre los integrantes de la Asociación”.

Tras la asamblea se realizó un almuerzo institucional, cuyo orador invitado fue Carlos Pagni.

Entre los asistentes estuvieron, además de las nuevas autoridades, Paolo Rocca, Héctor Magnetto, Federico Braun, Julio C. Saguier, Pierpaolo Barbieri, Martín Brandi, Eduardo Costantini, Enrique Duhau, Ignacio Larrigoyen, Carlos J. Miguens, Pablo Roemmers, Miguel Gutiérrez, Amadeo Vázquez, Guadalupe Marzullo, Cecilia Pasman y Florencia Magnasco, entre otros representantes del empresariado argentino.

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