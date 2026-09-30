La economía de Estados Unidos creció a una tasa anual de 2,2% en la estimación más reciente del PBI, superando las expectativas del mercado de un crecimiento de 1,5%.
El PBI de EEUU crece 2,2% y supera las expectativas del mercado
El gasto del consumidor y la inversión empresarial impulsaron la actividad. La cifra representó un aumento de 0,1 puntos porcentuales frente al dato previo de 2,1%. Los detalles, en la nota.
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La cifra se ubicó levemente por encima del crecimiento de 2,1% registrado en la estimación anterior, proporcionando una actualización sobre la actividad económica en EEUU.
El detalle
La cifra representó un aumento de 0,1 puntos porcentuales frente al dato previo de 2,1%. Cabe subrayar que también superó en 0,7% el pronóstico de 1,5%. Los datos indicaron que el crecimiento económico fue mayor de lo que los analistas del mercado pronosticaron para el periodo cubierto por el informe.
El gasto de los consumidores y la inversión empresarial fueron señalados entre los componentes que respaldaron la actividad económica durante el periodo.
Datos del PBI ofrecen otra perspectiva de la economía de EEUU
Las cifras del PBI se conocen mientras economistas e inversores continúan evaluando las condiciones económicas de EEUU junto con la inflación, el empleo, el gasto de los consumidores y otros indicadores.
El dato superior a las expectativas del mercado puede brindar un marco importante a los responsables de política monetaria de la Reserva Federal, mientras evalúan la inflación y los siguientes pasos de política monetaria.
Cabe precisar que la lectura más reciente del PBI es una estimación preliminar y está sujeta a revisiones posteriores a medida que se disponga de información económica adicional.