Robbie Williams en Argentina: el cantante sorprendió a sus fans con un show callejero improvisado

El cantante británico se encuentra en Buenos Aires en el marco de su nueva etapa musical, impulsada por el lanzamiento de su álbum BRITPOP, que marcó un hito en su carrera.

Robbie Williams sorprendió a sus fans con una actuación improvisada en las calles de Buenos Aires ayer por la noche.

La estrella del pop cantó ante una multitud de entre 30 y 40 fans frente al Hotel Faena, en el barrio de Puerto Madero. Williams apareció junto a su guitarrista en vivo para brindar un set acústico de cuatro canciones.

Williams cantó "All My Life" de su último álbum BRITPOP, "Selfish Disco" de la edición de lujo del disco, y los clásicos sencillos "Advertising Space" y "Angels" .

Esta aparición tuvo lugar antes de sus shows en el Movistar Arena, los primeros conciertos del cantante en Argentina en 20 años. Su última presentación en el país fue en octubre de 2006, cuando ofreció dos conciertos en el Estadio River Plate de Buenos Aires.

Williams actuará, con shows agotados, mañana por la noche (jueves 1 de octubre) en el Movistar Arena, antes de regresar al mismo recinto el viernes 2 de octubre y el domingo 4 de octubre. Posteriormente, viajará a México, Brasil, Australia y Nueva Zelanda.

Momentazo el empezar cantando re tranquilos para terminar con Ángels a los gritos Hoy Robbie canto: All My Life, Selfish Disco, Advertising Space y Angels Tipazo de los tipazos y una previa soñada. Dale que se vienen esos Movistar y la rompemos toda!! @robbiewilliams pic.twitter.com/ZxqlqRMsmI

El artista se presentó recientemente en Colombia, Perú y Chile. Williams ofreció un espectáculo improvisado similar a las afueras de su hotel en Lima, Perú, la semana pasada, después de que su concierto allí fuera cancelado por motivos de seguridad en el lugar.

El éxito del álbum BRITPOP de Robbie Williams

Robbie consiguió su 16º álbum Número 1 en el Reino Unido en enero de 2026 con BRITPOP, rompiendo el récord histórico del artista con más álbumes Número 1 en el Reino Unido. Robbie ya poseía el récord como el solista con más álbumes Número 1 en el Reino Unido y, con este increíble nuevo logro, ahora también ha superado el récord de más álbumes Número 1 para cualquier artista.

BRITPOP, el 13º álbum de estudio de Robbie, incluye los sencillos “Rocket”, “Spies”, “Human”, “Pretty Face” y “All My Life”. Entre los artistas invitados que participan en el álbum se encuentran Chris Martin de Coldplay, Gaz Coombes (Supergrass), la leyenda de Black Sabbath Tony Iommi, el dúo pop mexicano Jesse & Joy y Gary Barlow.

Durante el verano europeo pasado, en el marco de su gira BRITPOP, Robbie ofreció conciertos en todo el Reino Unido y Europa, convocando a más de 250,000 personas solo en el Reino Unido y 1.2 millones de personas a lo largo de todo el tour.