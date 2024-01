ARBA detectó 120 mil metros cuadrados sin declarar en edificios y countries

Este predio forma parte de un importante complejo residencial ubicado frente al mar, que cuenta con departamentos que en el mercado se comercializan por encima de los U$S 335.000.

Durante un operativo de fiscalización catastral realizado en el partido de General Pueyrredón, la Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA) detectó más de 120 mil metros cuadrados construidos que propietarios y desarrolladores no habían declarado y, en su mayoría, pagaban el tributo Inmobiliario de los inmuebles como si se tratasen de baldíos.

Los 120 mil metros cuadrados que no estaban registrados ante el catastro provincial corresponden a 57 edificios en altura, algunos con departamentos residenciales, otros con oficinas y cocheras, y 113 casas —con y sin pileta— pertenecientes a urbanizaciones cerradas, que poseen instalaciones exclusivas, como hostería, club house y cancha de golf. Las viviendas en estos countries tienen un valor de mercado de entre U$S 400.000 y U$S 800.000.