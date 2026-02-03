Lali Espósito defendió a Nicki Nicole luego de las críticas que recibió tras su paso por los premios Grammy

La rosarina fue tildada de “egocéntrica”, “fantasma” y de “solo hablar de ella” luego de que se viralizara un video de ella y la ganadora del Grammy Billie Eilish.

Tras su paso por los premios Grammy Nicki Nicole fue blanco de críticas por su interacción con la cantante estadounidense Billie Eilish . Quién saltó en su defensa fue Lali Espósito , quien la aconsejó tras su extenso descargo en redes sociales.

La rosarina fue tildada de “egocéntrica”, “fantasma” y de “solo hablar de ella” luego de que se viralizara un video de ella y la ganadora del Grammy conversando previo a la premiación.

En el breve recorte que navegó por las redes, la argentina pareciera contarle a Billie Eilish cómo algunas personas le remarcan el parecido entre ellas. Sin embargo, salió a desmentir esta información y reveló que en realidad hablaban de un meme del cual la estadounidense también estaba al tanto.

Además, manifestó su angustia ante la lluvia de críticas que recibió por un video malinterpretado, pidiendo que “dejen de tirarle odio” .

Tras su descargo en redes, Espósito saltó en su defensa y la aconsejó ante los comentarios negativos que recibió en las últimas horas, destacando su presencia en los Premios Grammy.

en realidad hablamos sobre un meme q habla sobre eso del cual ella estaba al tanto jskajaja como le voy a decir algo así como lo q dice el titular??? x dios! y si, es muy linda en persona. Igual se sabe https://t.co/DLELestL0f

“En épocas donde el odio es la medicina para la frustración de un sistema colectivo roto, solo queda intentar mostrar algo de humanidad. En épocas donde todos quieren ser otros, se señala a quien es como es. Estuviste hermosa Nickita representando a Argentina”, escribió la artista.

“Te quiero! Para adelante con la certeza de que intentar no ser un odiador es la rebeldía de esta época. Como dijo el ganador del Grammy a disco del año : ‘Se que es difícil saber cómo no odiar en estos tiempos...el Odio se vuelve más poderoso con más odio. Lo único que es más poderoso es el Amor’”, concluyó, citando las palabras de Bad Bunny en su discurso de aceptación del Grammy.