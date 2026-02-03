Dos mil familias pidieron conexión al gas natural en la región cordillerana + Seguir en









Tras la liberación de factibilidades en el Gasoducto Cordillerano Patagónico, Camuzzi registró 2.000 solicitudes de conexión en localidades de Chubut, Río Negro y Neuquén. El 25% de los trámites ya se encuentra en etapa de inspección final.

Las obras sobre el Sistema Cordillerano Patagónico benefician a localidades de tres provincias.

La distribuidora Camuzzi informó que unas 2.000 familias solicitaron la conexión a la red de gas natural en la región cordillerana patagónica desde la liberación oficial de factibilidades, que comenzó a regir el pasado 5 de enero en todas las localidades abastecidas por el Gasoducto Cordillerano Patagónico.

Según precisó la compañía, el 25% de los pedidos ingresados ya se encuentra en instancia de inspección final por parte de personal técnico de la licenciataria. En esta etapa se verifica que la instalación interna cumpla con la normativa vigente y, una vez aprobada, los usuarios quedan habilitados para solicitar la colocación del medidor y comenzar a recibir el servicio.

La habilitación de nuevas conexiones fue posible luego de la reactivación de las obras de potenciación del sistema, que habían quedado inconclusas y limitaban el acceso al gas natural en más de veinte localidades de la región. El avance del proyecto se logró a partir de un trabajo conjunto entre Camuzzi, los gobiernos provinciales de Chubut, Neuquén y Río Negro, y autoridades nacionales del sector energético.

Desde la empresa destacaron que la normalización del sistema permite atender una demanda histórica en la región cordillerana, donde el acceso al gas natural resulta clave tanto para los hogares como para el desarrollo productivo y turístico.

Cómo es el trámite para conectarse al gas Camuzzi recordó que los vecinos interesados en acceder al servicio deben iniciar el trámite a través de un instalador matriculado, quien es el único habilitado para diseñar y ejecutar la instalación interna conforme a las normas del Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS).

Una vez finalizados los trabajos, el profesional debe solicitar la inspección final ante la distribuidora. Tras la aprobación técnica, el usuario puede gestionar la colocación del medidor y habilitar el suministro. Localidades alcanzadas Las obras sobre el Sistema Cordillerano Patagónico benefician a localidades de tres provincias. En Chubut, incluye ciudades y pueblos como Esquel, Trevelin, Lago Puelo, El Maitén y Río Pico. En Río Negro, alcanza a Bariloche, El Bolsón, Ingeniero Jacobacci y Dina Huapi, entre otras. En Neuquén, el sistema abastece a Villa La Angostura, San Martín de los Andes y Junín de los Andes. La distribuidora señaló que continuará monitoreando la evolución de los pedidos y el ritmo de habilitaciones, en un contexto de creciente demanda residencial impulsada por la ampliación de la infraestructura gasífera en la región.

