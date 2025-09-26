ARCA restableció el procedimiento para devolver pagos a cuenta del Impuesto PAIS a importadores







La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) dispuso que los operadores de comercio exterior puedan reclamar la devolución de montos abonados a cuenta del Impuesto PAIS que no pudieron computar, total o parcialmente, en operaciones de importación realizadas hasta noviembre de 2024.

La medida quedó oficializada a través de la Resolución General 5765/2025, publicada este viernes en el Boletín Oficial, que restablece el procedimiento especial de devolución implementado en 2023 por la Resolución General 5720.

Según la norma, podrán acceder a la devolución quienes hayan efectuado pagos a cuenta del Impuesto PAIS por importaciones con registro aduanero hasta el 12 de diciembre de 2023, pero que no pudieron aplicar esos montos por falta de acceso al mercado de cambios o por haber suscripto bonos Bopreal con alícuota cero. También estarán alcanzadas las operaciones realizadas entre el 13 de diciembre de 2023 y el 24 de noviembre de 2024, en los casos en que el pago no se hubiera podido computar.

El organismo dispuso además la reapertura del “Registro de despachos de importación con pagos a cuenta no computados del Impuesto PAIS”, en el que los importadores deberán cargar una declaración jurada de devolución (DJIP). El trámite estará habilitado entre el 6 de octubre y el 19 de noviembre de 2025.

ARCA precisó que las devoluciones se harán en cuotas: la primera estará disponible el 15 de diciembre de este año y las siguientes se acreditarán dentro de los primeros cinco días hábiles de cada mes.

En caso de rechazo de la solicitud, los interesados podrán realizar consultas a través de la web de ARCA hasta el 20 de noviembre, y el organismo tendrá un plazo de 20 días para responder. La resolución, firmada por el director ejecutivo de ARCA, Juan Pazo, entrará en vigencia el día de su publicación y regirá a partir del 6 de octubre.