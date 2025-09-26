ARCA ofrece una categoría del monotributo especial para ingresar al sistema jubilatorio







Gracias a este sistema, los contribuyentes podrán pagar solo el 50% del costo de sus obras sociales.

Algunos de los beneficiarios de ANSES pueden acceder al Monotributo Social de ARCA. Mariano Fuchila

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) cuenta con un régimen especial para que sus contribuyentes puedan acceder al sistema jubilatorio y abonar el 50% de la obra social. Se trata del Monotributo Social, una categoría en la que no deberán pagar el aporte impositivo, ya que está cubierto por el organismo.

Este sistema está dirigido a personas en estado de vulnerabilidad socioeconómica. Sin embargo, también pueden acceder los beneficiarios de algunas prestaciones de la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES), entre las que se incluyen:

Asignación Universal por Hijo (AUH)

Asignación por Embarazo (AUE)

Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo

Programas de inclusión social del Ministerio de Capital Humano

ARCA: quiénes pueden acceder al Monotributo Social monotributo social.jpg

El monotributo social es una categoría del régimen en la que los contribuyentes podrán acceder a coberturas de salud, emitir facturas y acceder al sistema de jubilaciones. Está dirigido a personas que se encuentren en estado de vulnerabilidad socioeconómica y que pertenezcan a algunos de los siguientes grupos:

Trabajadores independientes de bajos ingresos.

Emprendedores de la economía social.

Beneficiarios de programas sociales.

Pequeños productores. Paso a paso: Cómo inscribirse en el Monotributo Social ARCA Para poder adherirse de manera digital al Monotributo Social, los contribuyentes deberán seguir una serie de pasos: Ingresar a la Plataforma de Trámites a Distancia (TAD) .

. En el buscador introducir el término "monotributo social" para iniciar la búsqueda.

para iniciar la búsqueda. Elegir la opción “Solicitud de inscripción o modificación al monotributo social” y seleccionar “Iniciar trámite” vía ARCA. El ingreso es con clave fiscal nivel 3 , que se puede obtener en ARCA o través de la APP Mi ARCA Móvil.

y seleccionar vía ARCA. El ingreso es con , que se puede obtener en ARCA o través de la APP Mi ARCA Móvil. Completar los datos solicitados y aceptar el trámite.

