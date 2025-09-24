ARCA: Este es el trámite que tenés que completar sí o sí para recibir tus compras en Shein o Temu







Este es el trámite que tenés que completar para que ARCA permita que lleguen tus próximas compras desde plataformas como Temu o Shein.

Con este trámite online ARCA asegura que tus próximas compras lleguen a destino.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) estableció un nuevo procedimiento para que aquellos usuarios que hayan comprado en plataformas extranjeras como Shein y Temu garanticen el ingreso legal de lo adquirido sin que se demore la entrega de futuras compras. Se trata la confirmación oficial de la transacción ante el organismo.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

En concreto, cuando se compra en Shein o Temu, en el momento en que la mercadería ingresa al país pasa por un control aduanero antes de ser enviado a su destino final. En ese momento, las plataformas se comunican vía mail con los compradores e informan precisamente del arribo al país del bulto. Una vez que la compra llega a tu domicilio, deberás certficar ante ARCA que la recibiste.

Cada usuario dispone de 30 días posteriores a la recepción de la compra para validarla. De no cumplir con este paso, el sistema bloquea nuevos envíos hasta que se justifique el incumplimiento.

SHEIN TEMU.jpg

ARCA desmintió bloqueos a las compras “El proceso sigue igual, no se generó ningún requisito adicional”, comunicó ARCA através de sus redes sociales. Y es que habían comenzado a circular versiones que indicaban bloqueos de ARCA de compras que quedaban retenidas en la Aduana. De acuerdo con el organismo, las versiones no solo no son ciertas, sino que además, se fundan en una confusión.

En efecto, sí se estipularon nuevas medidas pero no para este tipo de compras, sino para las importaciones de particulares. Es decir, las modificaciones alcanzaron al Régimen de Courier. Shein-Temu FreePik.es En definitiva, el trámite que exige ARCA habilita a los compradores a realizar nuevas adquisiciones y solo en caso de no cumplir con él, los paquetes pueden quedar retenidos en la Aduana hasta tanto el usuario no justifique la falta.

Temas ARCA

Compras