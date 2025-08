ARCA sale al cruce de versiones falsas: Sí, podrás seguir comprando en Shein

Inmediatamente comenzó a circular lo que hoy conocemos como fake news -por su nombre en inglés, noticia falsa- que aseguraba que ARCA comenzaría a controlar las compras en el exterior. Sin embargo, la ex AFIP aclaró que no es verdadero que se vayan a bloquear las compras que se hagan en la tienda Shein en caso de no cumplir con un supuesto nuevo requisito. En su cuenta de X, la agencia informó: "La noticia que está circulando es FALSA, el proceso sigue igual. No se generó ningún requisito adicional en materia de control para este tipo de envíos".