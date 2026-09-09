Demandan a Mercado Pago por el cobro abusivo de intereses

Una asociación de consumidores inició una acción judicial contra la billetera, a partir del caso de dos usuarias. Según el cálculo realizado por la organización, las tasas aplicadas superan el 1.300% anual.

Mercado Pago quedó en el centro de una acción judicial iniciada a partir del caso de dos consumidoras que denuncian el cobro de intereses abusivos . Según el cálculo realizado por la Asociación de Consumidores Financieros de la República Argentina (ACFRA) , las tasas aplicadas superan el 1300% anual.

La presentación fue realizada por el abogado Diego Espasandín , fundador de ACFRA, ante la Justicia Nacional en lo Comercial, en el Juzgado N° 24 de la Ciudad de Buenos Aires. El letrado acompaña a las dos damnificadas en el reclamo contra Mercado Libre S.R.L., titular de la plataforma Mercado Pago.

De acuerdo con la organización, los intereses cobrados alcanzan niveles que resultan desproporcionados. La acción busca que la Justicia revise los montos aplicados y determine si corresponde la restitución de las sumas que fueron cobradas de manera indebida.

El planteo judicial tiene además un alcance que excede los dos casos que dieron origen a la presentación. ACFRA busca que una eventual resolución favorable pueda beneficiar a otros usuarios de Mercado Pago que se encuentren en una situación similar .

Según los registros de la asociación, aproximadamente siete millones de usuarios en Argentina podrían quedar comprendidos por una resolución favorable. El reclamo apunta a revisar los intereses cobrados durante los últimos tres años y recuperar los montos que, según la organización, fueron percibidos indebidamente.

“Esta demanda busca que se revisen los intereses cobrados por Mercado Pago durante los últimos tres años y que se restituyan aquellos montos que fueron cobrados indebidamente”, explicó Espasandín en el stream Contra Ataque.

El abogado sostuvo que muchos de los consumidores recurrieron al crédito para resolver situaciones económicas concretas y terminaron enfrentando costos financieros que consideran excesivos.

Morosidad: con los altos intereses, los bancos compensaron sus pérdidas por cargos de incobrabilidad

La pérdida de los bancos por las deudas de los morosos "irrecuperables" fue compensada por los intereses netos, según aseguró la Gerencia de Estudios Económicos del Banco Provincia (Bapro). En el mercado no esperan que las tasas sigan subiendo y consideran que las refinanciaciones implementadas por las entidades financieras pueden ayudar a sanear el porcentaje de financiamiento en situación irregular, pero avizoran un mayor racionamiento del crédito en moneda local, que difícilmente vuelva a ser en el corto plazo un motor de la actividad económica.

"El sistema financiero ganó lo mismo por intereses netos (cobros por préstamos menos pagos por depósitos) de lo que perdió por cargos por incobrabilidad: $16,1 billones", sostuvo el Bapro.

El crecimiento de la morosidad desde fines de 2024 es uno de los temas que domina la agenda pública ya desde hace tiempo. Las causas de este incremento son varias e incluyen el boom del crédito que hubo a inicios del gobierno de Javier Milei, pero fundamentalmente el deterioro del poder adquisitivo de la población argentina y las elevadas tasas de interés a las cuales se endeudaron las familias argentinas en un contexto en el cual la inflación recién comenzaba a desacelerarse.

Un informe de 1816 mostró que la Tasa Efectiva Anual (TEA) en agosto fue del 89,2% para los préstamos personales de bancos. Las cifras superaron ampliamente a una inflación que fue del 33,8% en los últimos 12 meses y que se espera ceda al 21,8% de acá a un año.