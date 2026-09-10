Créditos hipotecarios: ¿conviene comprar ahora o esperar a que sigan bajando las tasas?

Los bancos muestran condiciones más competitivas, pero una mejora del financiamiento también podría empujar el valor de las propiedades.

Los préstamos UVA volvieron a llamar la atención y hoy varias entidades ofrecen condiciones más bajas que meses atrás. Quienes ya tienen los ingresos suficientes y encontraron una vivienda que les interesa, suelen tener la duda de avanzar ahora o esperar un poco más .

El problema en este caso es que no hay una sola variable para mirar . Una tasa menor puede aliviar la cuota, pero si cada vez más personas vuelven al mercado, el precio del inmueble que se quiere comprar también puede subir y volverse menos conveniente.

En los últimos días, varias entidades empezaron a ofrecer préstamos hipotecarios UVA con tasas por debajo del 8%. Entre las opciones mencionadas para clientes aparecen:

Hay economistas especializados en vivienda que consideran que los bancos que ya están cerca de esos niveles no tendrían demasiado margen para recortar mucho más. La cuota inicial depende además del monto financiado, el plazo y los ingresos del solicitante.

A eso hay que sumar que el capital de estos préstamos se actualiza por UVA, por lo que el valor en pesos puede subir durante los 20, 25 o 30 años de duración. Por eso, antes de firmar no tener en cuenta solamente cuánto se paga el primer mes. También hay que evaluar si los ingresos familiares pueden acompañar la evolución de la cuota en el tiempo.

La evolución de la demanda puede influir en el valor de las propiedades. Pexels

¿Una cuota más barata o una propiedad más cara?

Este es el punto más importante del dilema, ya que esperar puede abrir la puerta a una tasa menor o a nuevas líneas bancarias. Sin embargo, si mejora el acceso al financiamiento y más personas vuelven a buscar vivienda, los precios podrían reaccionar. José Rozados, director de Reporte Inmobiliario, explica que actualmente los valores están bastante competitivos medidos en dólares y muestran poca variación. Por eso, quien ya encontró una propiedad a un precio que considera atractivo podría quedar expuesto a una suba si decide esperar. Si se compra ahora:

se asegura el valor actual del inmueble

se accede a las condiciones disponibles hoy

se evita una posible suba de precios

se corre el riesgo de que después aparezcan préstamos más baratos

Si se espera:

pueden surgir nuevas líneas y más competencia

algunas entidades podrían reducir sus tasas

habrá más información sobre el plan anunciado por el Gobierno

existe la posibilidad de que las propiedades aumenten de precio Las nuevas medidas buscan ampliar el acceso al financiamiento de largo plazo. Magnific

El rol de la demanda y el impacto de las nuevas medidas del Gobierno

El Gobierno anunció un esquema para que el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de ANSES aporte financiamiento de largo plazo al sistema bancario y amplíe la oferta hipotecaria. La intención es que las entidades tengan más fondos disponibles y compitan por colocar préstamos. Si eso pasa, podrían aparecer mejores condiciones y más personas tendrían posibilidades de acceder.

Pero ese mismo movimiento puede generar otro efecto, más demanda sobre una oferta de propiedades que no necesariamente crece al mismo ritmo. En julio se desembolsaron u$s202 millones en créditos UVA, el mayor volumen mensual desde diciembre de 2025.

De todas formas, esa cifra todavía se encuentra en un 28% por debajo del promedio mensual registrado durante 2025 antes del período electoral. El mercado muestra señales de recuperación, aunque todavía está lejos de un escenario de fuerte expansión. Para quien ya tiene ingresos estables, consiguió una propiedad a buen precio y puede sostener la deuda durante varios años, los especialistas indican que hay que avanzar ahora. Pero quien todavía está buscando y no tiene urgencia puede esperar algunas semanas para ver cómo reaccionan los bancos.

También existe la posibilidad de bajar el valor de la primera compra. Rozados plantea que un departamento más chico o ubicado en una zona más económica puede permitir acceder con menos ingresos y una deuda menor. La cuenta final tiene que cerrar en tres frentes: precio de la propiedad, condiciones del préstamo y capacidad real de pago.