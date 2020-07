Argentina le pidió a Preska terminar, de una vez, con el "Juicio del Siglo"

La intención es que la jueza cambie la imagen negativa que la Argentina dejó en ese tribunal en los tiempos de Thomas Griesa; y demostrarle que el país tiene voluntad de diálogo, de negociación con los litigantes (siempre que tengan buena fe) y fundamentalmente, respeto por las leyes norteamericanas y la investidura de la magistrada. Todas cuestiones que no habían quedo muy en claro en los años anteriores. La estrategia fue una recomendación directa de los abogados de CGS&H, y se basa en la creencia que Prska tendrá que fallar en varias causas megamillonarias en su juzgado del Segundo Distrito Sur de Nueva York. Uno de esos casos tendrá mañana un nuevo y fundamental capítulo. Preska recibirá a los representantes legales de la Argentina y de los fondos buitre Burford y Eton para determinar cómo continuará la causa iniciada por los litigantes por la manera en que el país renacionalizó la petrolera YPF en 2012. La jueza decidirá una cuestión clave para las posibilidades de éxito del país: si acepta o no aplicar las leyes argentinas en su corte; algo que sólo con buena voluntad de su parte se podría aplicar. Además de este caso, Preska tendrá que fallar por el reclamo del fondo buitre Aurelius por el caso Cupon PBI medido según las normas de 2014; y, en el futuro, los eventuales casos de aceleración que los fondos de inversión que hoy están negociando con la argentina presenten en su juzgado, en el caso que finalmente no haya acuerdo ante la última propuesta de Martín Guzmán.