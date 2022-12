Irregularidades en la concesión de Acceso Norte, el lapidario informe de la AGN

Según el informe, el ex Órgano de Control de Concesiones Viales (OCCOVI) omitió reglamentar el proceso de adecuación tarifaria previsto en el contrato. “La no realización de la Instancia de Revisión dejó a la concesión sin una proyección económico financiera actualizada que permitiera un adecuado seguimiento de la rentabilidad”, dice el documento, que resalta además: “Durante el período auditado se efectuaron actualizaciones tarifarias en base a un Plan Económico Financiero que no reflejaba la realidad de la concesión”.

En concreto, el documento destaca que los procesos de aumento tarifario analizados generaron al Concesionario una fuerte suba en los ingresos y en la rentabilidad neta en relación al año 2015, pese a que ya se evidenciaban sólidos indicadores de rentabilidad operativa, con un margen bruto del 42,4% y margen EBITDA 33,8%. Según la AGN, estos indicadores tuvieron un incremento acumulado del 297% y 312% respectivamente en el bienio 2016-2018.

WhatsApp Image 2022-12-11 at 19.15.30.jpeg Rentabilidad de Ausol S.A. según AGN

De acuerdo a la AGN, el rendimiento para los accionistas ha sido varias veces superior a la media del mercado accionario. “Tomando en consideración el precio de la acción al cierre del 30/12/2015, ($18,00), los dividendos cobrados por acción, que totalizaron $9,37 hasta el pago de dividendos efectivizado el 25/04/18, y el precio de la acción a esa fecha ($116,50), los accionistas tuvieron en ese período una tasa interna de retorno acumulada del 636%, mientras que el índice Merval tuvo un incremento acumulado del 156% para igual período”, detalla el texto oficial.

Para los auditores, esto se debió a una serie de irregularidades. Entre ellas, que no se tuvo en cuenta el criterio normativo de “rentabilidad razonable” de la Ley 17.520 de Concesión de Obra Pública en todos los procesos de adecuación tarifaria. También se destaca la “ausencia de ejecución de obras a cargo del Concesionario durante las adecuaciones tarifarias evaluadas”.

WhatsApp Image 2022-12-11 at 18.17.31.jpeg Extracto del informe

Perjuicio para los usuarios

Sobre este último punto, la auditoría revela que en el proceso de adecuación tarifaria “no se analizó la efectiva ejecución del Plan de Obras, a los fines de garantizar una relación razonable con la rentabilidad de la concesión”. De allí surge una de las conclusiones del informe: el cúmulo de irregularidades perjudicó de forma directa a los usuarios. Por los aumentos citados y por la ausencia de mejoras en las trazas.

Dentro de las responsabilidades asignadas a la oficina auditada estaba la de llevar el Registro de las Inversiones ejecutadas, como así también el seguimiento de la rentabilidad de las concesiones, y verificar la razonable relación entre ellas. Cuándo la AGN solicitó este registro, se evidenció la ausencia del mismo. Es decir, dentro del período auditado fue imposible constatar la ejecución correcta de obras y su correspondencia al nivel de inversiones previstas.

No obstante, las obras ejecutadas durante el tiempo analizado fueron financiadas exclusivamente con fondos provenientes de la porción de la tarifa que paga el usuario de la autopista para la realización de proyectos o mantenimiento. Por lo que el informe sugiere que las irregularidades resultaron en menos infraestructura y más ganancias para los accionistas.

Puja legal

En septiembre de este año, el Gobierno publicó un decreto que instruye a la Procuración del Tesoro a tomar acciones judiciales con el fin de anular las prórrogas de las concesiones del Acceso Norte y el Acceso Oeste. Según el documento que exhibió el Ejecutivo, los contratos “comprometían al Estado con una deuda millonaria, inexistente y lesiva a los intereses de las y los usuarios y cuya existencia no se encuentra comprobada".

Esa extensión firmada durante el gobierno de Macri, ex socio mayoritario de Autopistas del Sol, una de las firmas implicadas, estableció también la prórroga de la concesión por 10 años y la dolarización de las tarifas. El juez federal en lo Contencioso Administrativo Enrique Lavié Pico permitió semanas atrás designar un interventor en esa empresa para revisar el proceso de renegociación del contrato.

De todas maneras, las miradas están puestas en la resolución de la cuestión de fondo. En el Gobierno advierten que si se hubieran seguido las condiciones establecidas por el decreto firmado durante la administración anterior, los incrementos en los peajes del Acceso Norte se hubiesen multiplicado por veinte.