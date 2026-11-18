El exministro alertó que el oficialismo corre el riesgo de que el programa económico se desarticule antes de las elecciones presidenciales. Pidió el levantamiento total del cepo cambiario, priorizar el crecimiento y la desindexación de contratos.

Advertencia de Cavallo: El ex ministro alertó que el oficialismo corre el riesgo de que el programa económico se desarticule antes de las elecciones presidenciales.

Tras mantener varios cruces con diferentes miembros del Gobierno, el exministro de Economía Domingo Cavallo alertó que el oficialismo libertario corre el riesgo de que el programa económico "se desarticule" antes de las elecciones del 2027 . Además, señaló que el país “hoy no tiene moneda” y volvió a pedir el levantamiento total del cepo cambiario.

Durante el seminario “La Convertibilidad y los planes de estabilización” , que tuvo lugar en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y con la participación del docente Federico Poli, Cavallo también advirtió que, si el Gobierno no adopta pronto cambios en materia monetaria, cambiaria y financiera , el programa podría enfrentar riesgos de cara a los comicios del año que viene: “ Si no toman las medidas adecuadas pronto, corren el riesgo de que antes de las elecciones se les destartale todo” , afirmó.

Frente a un auditorio que reunió a estudiantes de la universidad y a referentes como Martín Rappallini , presidente de la UIA, y Horacio Liendo , uno de los artífices de la Convertibilidad, el economista planteó que el rumbo actual agrava los costos recesivos del plan de estabilización. En su visión, bajar la inflación no alcanza: la baja debe sostenerse en el tiempo y estar acompañada de una recuperación de la actividad y de más inversión.

Con ese planteo, indicó que el programa necesita reformas en materia monetaria, cambiaria y financiera, y otras medidas que prioricen el crecimiento. Asimismo, puso en duda que una apertura comercial pueda funcionar si antes no se aliviana la carga sobre las empresas locales, como las regulaciones que, según su criterio, restan productividad y los impuestos que tornan "inviables" a algunas actividades.

Falta de moneda: Cavallo afirmó que el país “hoy no tiene moneda” y volvió a pedir el levantamiento total del cepo cambiario.

En un contexto delicado para el sector industrial , con cierres de empresas y caída de empleo formal, el ex ministro enfatizó en que la competencia con el exterior solo puede funcionar si las compañías que operan en la Argentina cuentan con condiciones que les permitan ser competitivas . De lo contrario, Cavallo indicó que "podrían desaparecer por las distorsiones y cargas que enfrentan" , más que por una competencia genuina.

Al poner el foco en la cuestión cambiaria, Cavallo subrayó que el valor actual del dólar no representa un “tipo de cambio de equilibrio” ni surge de un mercado con precios relativos que favorezcan el crecimiento. Por ese motivo, ponderó que la discusión no debería poner énfasis sólo en una eventual devaluación, sino en la eliminación integral de los controles.

“Más que decir si hay que devaluar o no hay que devaluar, en este momento lo que tendrían que hacer es remover totalmente el cepo cambiario”, afirmó. Detalló que la medida debería alcanzar no solo a las personas físicas, sino a la actividad económica en su conjunto.

“Más que decir si hay que devaluar o no hay que devaluar, en este momento lo que tendrían que hacer es remover totalmente el cepo cambiario”, afirmó. Depositphotos

El ex ministro menemista propuso que los exportadores puedan disponer de sus dólares y venderlas en un mercado cambiario libre, al que también deberían acudir los importadores y quienes necesiten efectuar pagos o recibir fondos desde el exterior. “Hay que dejar que se organice un mercado cambiario sin que el BCRA intervenga”, analizó, aunque aclaró que el BCRA debería tener un papel activo en la compra de reservas.

El papel del Banco Central, según Cavallo

El ex funcionario indicó que el BCRA debería concentrarse de lleno en la adquisición de dólares para fortalecer sus tenencias. Según detalló, esa intervención tendría que ser importante y no estar condicionada por el temor a emitir pesos.

Según Cavallo, en un escenario de confianza en el que los operadores le vendieran dólares al Banco Central al tipo de cambio fijado por el mercado, la emisión derivada de esas compras podría darles a los mercados de crédito, locales y externos, la liquidez que necesitan. Con ese razonamiento, los pesos emitidos para sumar reservas servirían para remonetizar la economía, siempre que la demanda de dinero se recuperara.

“Hoy no tenemos una moneda confiable porque seguimos teniendo controles de cambios”, indicó. Cuestionó la política oficial de los últimos años y aseguró que había alertado en 2024 sobre las consecuencias de sostener controles cambiarios, sumado a un atraso del tipo de cambio. Según el propio Cavallo, esa postura fue la que provocó un distanciamiento con el presidente Javier Milei.

Respecto a la inflación, el ex ministro subrayó que la desaceleración del IPC por debajo del 1% mensual exige mecanismos que desindexen los contratos. En su opinión, las economías que arrastran una inflación persistente desarrollan mecanismos que tienden a consolidar ese ritmo, entre ellos las tasas nominales de interés y los compromisos financieros a plazos más largos.

Reformas necesarias: Pidió reformas monetarias, cambiarias y financieras, y medidas que prioricen el crecimiento y la desindexación de contratos.

Para el ex ministro, una baja abrupta de la inflación sería un problema para los contratos a 180 o 360 días que ya descuentan 2% mensual: habría una transferencia fuerte de los deudores a los acreedores y hasta podría haber quiebras entre quienes deben. Por eso planteó un mecanismo de ajuste para los contratos de más de 30 días con factor de inflación: “Para ir a una inflación 0% o del 1% mensual habría que pensar en un mecanismo de ajuste de los contratos de más de 30 días que incorporan un factor de inflación”.

El expositor alertó que habilitar más créditos en dólares para empresas que no generan divisas tiene sus riesgos: “Los argendólares constituyen un peligro si no hay reservas en dólares, tanto de los bancos como del Gobierno”.

Más allá de sus diferencias con el tipo de cambio, Cavallo destacó la política fiscal de la administración libertaria. En ese marco, se mostró de acuerdo con el recorte del gasto público y con el control de las cuentas estatales.