Las grandes empresas tecnológicas vinculadas al desarrollo de la IA tienen un peso cada vez más fuerte sobre la economía estadounidense y pueden afectar el desempeño de la política monetaria de la Fed y el comportamiento de los bonos del Tesoro en el corto plazo.

Las empresas tecnológicas que lideran el desarrollo de la IA juegan un papel cada vez más determinante en la economía de EEUU. Uno de los canales mediante los cuáles su impacto se hace notar con mayor claridad es en el mercado de deuda internacional, ya que compiten por financiamiento contra los Estados soberanos , incluido el gobierno estadounidense.

Por lo tanto, los resultados financieros de Nvidia — la empresa con mayor capitalización bursátil del mundo y golpeada por el escándalo que causó la salida de Jensen Huang — que se conocerán esta tarde, al cierre de Wall Street , afectarán de manera directa a la política monetaria de EEUU .

"Hay mucho en juego, ya que Nvidia representa el 5% de la capitalización bursátil del S&P 500 ", señaló el economista del banco ING, Michiel Tukker , en su informe. "Acabamos de atravesar un período de incertidumbre en torno a la inteligencia artificial, lo que ha tenido un impacto directo en las tasas", enfatizó.

Recordó que el rendimiento de los bonos del Tesoro de EEUU a 10 años sigue por debajo de los máximos registrados en octubre, debido a la incertidumbre generada por la IA. Sin embargo, con el Nasdaq volviendo a ganar terreno, planteó que tanto las tasas de interés de EEUU como las de la zona euro "podrían seguir recuperándose hasta alcanzar sus máximos anteriores" .

Y ahondó: "Si los resultados de Nvidia no decepcionan y Anthropic logra llevar a cabo una oferta pública inicial exitosa , es poco probable que los bonos salgan ganando".

Por otro lado, Tukker mencionó que no cumplir con las altas expectativas en torno a la IA también "podría provocar una caída significativa en las tasas", debido a que las inversiones impulsadas del sector "se han convertido en una parte integral del crecimiento de EEUU".

Comentó que "el hecho de que los mercados contemplen un aumento de 50 puntos base en diciembre va de la mano con la confianza en que la IA seguirá respaldando la economía". Por lo tanto, argumentó que "cualquier señal de retroceso podría hacer que los mercados se vuelvan más cautelosos y que las expectativas se inclinen hacia una postura más 'dovish'".

De manera complementaria, el vicepresidente del Banco Central Europeo, Boris Vujcic, advirtió ayer que las valorizaciones exigentes de la inteligencia artificial y la alta deuda pública son los dos mayores riesgos para la estabilidad financiera de la eurozona, mientras que la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, también alertó sobre riesgos para la estabilidad financiera global ligados al auge de la inteligencia artificial.

Kevin Warsh, presidente de la Fed, se refirió a los posibles impactos a largo plazo de la IA en la economía norteamericana.

La apuesta por el aumento de la productividad

En su informe semanal, los analistas de BlackRock señalaron que "la oportunidad a largo plazo" que ofrece la IA requiere una "inversión sustancial" para que se haga realidad. "Las empresas que financian la expansión de la IA compiten con los gobiernos, que recurren en gran medida al mismo fondo de financiamiento, lo que intensifica la competencia por el capital", enfatizaron.

Este contexto les llevó a revisar al alza sus expectativas de tasas de interés. "Esperamos que las tasas de política monetaria de los bancos centrales se mantengan elevadas por más tiempo", señalaron.

Sin embargo, aclararon que "un mayor crecimiento y mejores utilidades pueden coexistir con costos de financiamiento más elevados, y un entorno de tasas más altas se refleja cada vez más en los precios de mercado".

Este lunes, el presidente de la Fed, Kevin Warsh, dio el discurso de apertura de una conferencia del banco central norteamericano sobre productividad y empleo en San Francisco, en donde trató extensamente la cuestión del impacto de la IA.

Señaló que, en el mejor de los casos, esa tecnología podría llevar "a un aumento de la productividad y a beneficios económicos que se repartirían ampliamente entre los trabajadores y los propietarios del capital". En consecuencia, e"l crecimiento del PBI real se situaría de forma persistente por sobre su promedio a largo plazo, y Estados Unidos se mantendría cerca del pleno empleo".

Sin embargo, Warsh también señaló que los riesgos, como el uso de la IA por parte de "actores malintencionados", pero también la posibilidad de que una menor rentabilidad de las inversiones podría derivar en un aumento del desempleo y una desaceleración económica, con efectos que podrían ser "muy perturbadores y económicamente costosos".

"Nuestra responsabilidad es reconocer que la adopción generalizada de esta tecnología tendrá un impacto significativo en la economía, con importantes implicaciones para la política monetaria en el futuro", afirmó Warsh. "Las grandes preguntas se refieren a la magnitud, el alcance y el momento en que se produzca".