Peligran más de 10.000 empleos en autopartistas por la cuarentena

El panorama sombrío que se cierne la economía no da respiros. El sector automotor, con sus plantas paralizadas por el coronavirus, se encuentra en terapia intensiva y, por el momento, no hay respirador disponible para aliviar la situación. El problema no se limita al período de cierre de plantas por el aislamiento obligatorio sino que, además, las perspectivas para la vuelta a la actividad no son alentadoras ya que se estima que se trabajará a un ritmo mucho menor del que se venía haciendo. Si bien toda la industria está golpeada, las empresas autopartistas llevan la peor parte por ser compañías más chicas, en su gran mayoría pymes, sin el respaldo que tienen las grandes automotrices multinacionales.