CABA: la actividad económica creció 4,7%, impulsada por la intermediación financiera

El producto bruto porteño acumula un alza del 5,2% en el año, empujada fuertemente por el rubro financiero. Cómo le fue al resto de los sectores.

La actividad económica en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires registró un crecimiento interanual del 4,7% durante el tercer trimestre de 2025. Al igual que reportó el INDEC sobre el escenario nacional , la intermediación financiera fue la punta de lanza que impulsó la suba del Producto Geográfico Bruto (PGB) porteño: en el distrito creció 33% en un año. Cómo le fue al resto de los sectores.

Un informe del Instituto de Estadística y Censos de la Ciudad de Buenos Aires (IDECBA) destacó que el producto de CABA acumula un aumento real del 5,2% durante los primeros tres trimestres del 2025, de manera que revierte parte de la tendencia recesiva del año 2024, cuando para el mismo período se registraba una caída del 6,3%.

Aún con un trimestre por revisar -el cuarto-, el 2025 se encamina a revertir el año anterior. En aquel entonces, el número final arrojó una contracción del 5% de la actividad porteña.

Fuentes del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires coinciden en señalar que, de continuar por la senda actual, el cuarto trimestre ratificará la recuperación. "Uno supondría que, en base a los datos, en 2025 se va a recuperar todo lo perdido en 2024", apuntaron y agregaron: "No es descabellado ni antojadizo pensarlo, teniendo en cuenta la tendencia que mostró el año".

En cuanto al análisis desestacionalizado, el PGB reportó un crecimiento de 1,4% entre julio y septiembre pasado , si se toma como base comparativa el segundo trimestre de 2025. "La caída de la tendencia ciclo con expansión del desestacionalizado sugiere que la mejora coyuntural de corto plazo aún no alcanza a revertir una fase recesiva estructural en el largo plazo", remarca el informe del organismo que conduce José Donati.

Pese al crecimiento del 5,2% en la actividad, el informe advierte sobre la fragilidad de esta recuperación, dada la "alta incidencia" del sector financiero y la "debilidad" en el desempeño del resto de los sectores.

Intermediación financiera impulsó el crecimiento de la actividad en CABA

En ese sentido, el reporte precisó que el avance “está determinado por la alta incidencia de 'Intermediación Financiera', el cual presentó una variación de 33,0% interanual, la más alta del sector desde 2004, logrando de esta manera sostener el nivel de actividad económica”, y señaló que “el resto de los sectores mostraron un desempeño mucho más débil”.

El sector de servicios de Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones tuvo una variación de 3,8% que, según el instituto porteño, fue "impulsada este trimestre por los servicios de gestión y logística para el transporte de mercaderías". A su vez, los servicios inmobiliarios, empresariales y de alquiler crecieron un 3,6% "por la variación de servicios informáticos y actividades conexas". Enseñanza creció 1%, Servicios Sociales y de Salud un 2%.

El PGB fue impulsado para abajo por sectores como la industria manufacturera, que en el tercer trimestre del 2025 tuvo una disminución del 2,2%, fuertemente afectado por el deterioro de la actividad en la fabricación de prendas de vestir. Sin embargo, la mayor caída se reflejó en el rubro Electricidad, agua y gas con un 11%.

variacion pgb caba por categoria

El rubro financiero aportó 3,78 puntos porcentuales a la variación total de 4,73 del PGB. "Analizando la incidencia dentro del sector se destacan los resultados de intermediación monetaria y financiera de entidades bancarias y no bancarias, sociedades gerentes de fondos comunes de inversión y agentes y sociedades de bolsas", señala el informe.

Por detrás aparece Servicios Empresariales, con una incidencia del 0,74. Le sigue Transporte y Comunicaciones con 0,36 y Comercio con 0,23. En tanto que la Industria empujó -0,30 hacia abajo el indicador, junto con el -0,11 de Servicios Personales, el -0,04 de la actividad Hotelera y de Restaurantes y el -0,01 de la Construcción.

CABA, en sintonía con la tendencia nacional

La movilidad de la actividad económica de la principal ciudad del país acompañó los guarismos registrados por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) para el acumulado anual de las cuentas públicas nacionales. En ambos casos, el registro muestra un crecimiento del 5,2% para el tercer trimestre del 2025, según informó en diciembre pasado el organismo que conduce Marco Lavagna.

En el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central (BCRA), los gurúes de la city proyectaron que la economía nacional redondeará un crecimiento del 4,4% en todo el año, cuando en el REM previo se estimaba un 3,9%.

Al igual que en CABA, una de las causas -tal como informó Ámbito- fue la influencia del sector de Intermediación Financiera. En ese caso, el patrón de impulso estuvo principalmente por el efecto del incremento en la diferencia entre la tasa de referencia y la tasa pasiva, vinculada a la volatilidad financiera, que generó un fuerte salto en algunos rendimientos en pesos.