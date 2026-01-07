El empleo en EEUU vuelve a mostrar signos de enfriamiento y en la Fed se mantiene la división sobre las tasas

Los datos tienen más peso de lo habitual después de que el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, instara el mes pasado a ser cautelosos respecto a un nuevo recorte de tasas.

El mercado de trabajo norteamericano volvió a mostrar signos de enfriamiento , con relevamientos privados que hallaron una creación de empleo menor a la esperada en diciembre y unos datos oficiales que mostraron una desaceleración en el nivel de contratación en noviembre. La novedad se da en el marco de las divisiones internas cada vez más expuestas dentro de la Reserva Federal (Fed) sobre la política de tasas, mientras que su titular, Jerome Powell , encara los últimos meses de su mandato.

El informe de empleo de ADP de diciembre mostró la creación de 41.000 empleos en el sector privado, por debajo de la proyección de 45.000 puestos . "El crecimiento se centró exclusivamente en el sector servicios — con una disminución en los empleos manufactureros — y los rendimientos de los bonos del Tesoro cayeron tras la noticia", explicaron desde el Schwab Center for Financial Research (SCFR) .

En concreto, el sector de servicios fue el responsable de la creación de empleo con 44.000 nuevos puestos , mientras que los sectores productores de bienes destruyeron 3.000 empleos en el mes pasado. Esto coincide con el índice ISM de empleo en el sector no manufacturero publicado también este miércoles, que mostró un aumento de tres puntos, hasta los 52 puntos.

Por su parte, desde Wealth Managment vieron el vaso medio lleno en el dato de ADP y destacaron que el dato "marca una recuperación notable desde noviembre, cuando se informó una pérdida revisada de -29.000 empleos (desde -32.000)".

El otro dato que se conoció fue el de las vacantes de empleo , que cayeron en noviembre a su nivel más bajo en más de un año , mientras que la contratación se desaceleró, lo que indica que la demanda de mano de obra continuó disminuyendo en medio de la incertidumbre económica, según datos de la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS) publicados este miércoles.

En diálogo con Ámbito, Nicolás Kohn, Head Wealth Management Research en Balanz, explicó que "el reporte de vacantes laborales proveniente de la encuesta JOLTS mostró que las nuevas vacantes fueron de 7.146.000 en noviembre, por debajo de los 7.648.000 esperados y también de las 7.449.000 vacantes de octubre (que fueron revisadas a la baja en algo más de 200.000)".

El dato de empleo en el horizonte

De todas maneras, Kohn explicó que "si bien los datos de hoy eran esperados en momentos donde el mercado laboral en Estados Unidos viene mostrando ciertas señales de debilidad, los más relevantes llegarán el viernes con la tasa de desempleo de diciembre".

Explicó que se espera que "haya descendido a 4,5% desde 4,6% en noviembre, y que la creación de empleo no agrícola, la cual debería ser de 70.000 nuevos puestos, de acuerdo a estimaciones del consenso, supere los 64.000 puestos creados".

El dato de noviembre fue el nivel más alto en cuatro años, aunque se vio parcialmente distorsionado por el cierre del gobierno federal de 43 días, que también impidió la recopilación de datos de hogares para octubre. En este sentido, vale recordar que la tasa de desempleo de octubre no se publicó por primera vez desde que el gobierno comenzó a registrar la serie en 1948.

Auxtin Maquieyra, gerente comercial de Sailing Inversiones, explicó a este medio que ambos datos publicados hoy "apuntan a una leve desaceleración en la creación y demanda de empleo, en línea con las expectativas de mercados que empiezan a descontar una moderación del crecimiento laboral y un contexto más favorable para que la Reserva Federal mantenga una postura cautelosa respecto a futuros recortes de tasas, a la espera del informe de empleo oficial del viernes".

fed reserva federal powell.jpg Jerome Powell, presidente de la Fed, dejará su cargo en mayo. Federal Reserve

"Consideramos que el mercado laboral será a la vez un factor adverso y favorable en 2026", afirmó Kevin Gordon, director de investigación y estrategia macroeconómica de SCFR. "La presión a la baja proviene de los aranceles, lo que genera una enorme presión para las pequeñas empresas. Las empresas con entre 20 y 49 empleados no han creado puestos de trabajo en los últimos dos años, y los esfuerzos de las empresas por ahorrar costos se traducen en una contratación prácticamente nula".

Al mismo tiempo, destacó: "Los despidos se mantienen increíblemente bajos, y prevemos que esto persistirá mientras los fundamentos de las empresas de gran capitalización se mantengan sólidos, como sigue siendo el caso".

El dilema para la Fed

"La fortaleza o debilidad del mercado laboral debería ser el factor clave de la política de la Fed en el futuro", afirmó Collin Martin, director de investigación y estrategia de renta fija del SCFR. "Unos datos del mercado laboral más débiles de lo esperado probablemente resultarían en más recortes de tasas de la Fed que los uno o dos recortes que proyectamos para este año".

Estas dudas se trasladan a la "mesa chica" del banco central norteamericano, que se reunirá entre el 27 y el 28 de enero y enfrenta elevados niveles de disenso, sobre todo en el marco de que el mandato de Powell a cargo del banco central norteamericano vence en mayo próximo.

Ayer, el presidente de la Fed de Richmond, Thomas Barkin, adoptó un tono cauteloso, ya que señaló que los recortes de impuestos, la desregulación y los recortes de tasas deberían aportar estímulo a la economía este año.

Además, subrayó que las futuras decisiones de la autoridad monetaria deberán evaluarse teniendo en cuenta ambos lados del mandato de la Fed, es decir, mantener el nivel de desempleo por debajo del 4,5% y una inflación del 2% anual.

En este sentido, Barkin destacó que la inflación ha disminuido, pero sigue por encima del objetivo, y que el mercado laboral no debería debilitarse mucho más en los próximos meses.

En la vereda opuesta, el miembro de la Junta de la Fed, Stephen Miran —conocido por su postura dovish y afín a las políticas del presidente norteamericano, Donald Trump— advirtió que mantener una política monetaria excesivamente restrictiva podría “asfixiar el crecimiento en sus primeras etapas”.

Miran argumentó que la inflación núcleo ya está cerca del objetivo, pero que las distorsiones en los componentes de vivienda están sesgando temporalmente los datos. Por ese motivo, argumentó que la Fed debería recortar las tasas en más de 100 puntos base este año.