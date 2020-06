Bancos: advierte Moody's por riesgo soberano

El documento señala que los bancos ya han estado expuestos indirectamente a los avatares del país, “debido a un entorno desafiante, que incluye una recesión que puede profundizarse por la pandemia y las considerables tenencias de deuda del Banco Central”. Sin embargo, afirman desde la calificadora, “la baja exposición directa al riesgo soberano a través de tenencias de deuda pública ha impedido una deterioro más agudo en sus perfiles de crédito hasta el momento”. Esto se debe a que las tenencias de títulos públicos en manos de los bancos son mucho más acotadas que en épocas pasadas.

Por otra parte, Moody’s indicó que una debilidad clave que tuvo el sistema bancario de Argentina durante la última gran crisis bancaria en 2001-02 fue su alta exposición al sector público, “tanto en términos de tenencias de bonos soberanos como de préstamos otorgado al Gobierno”.

Ámbito dialogó con Marcelo De Gruttola, analista de la filial local de Moody’s, quien aclaró: “La medida básicamente facilita suscripción de títulos en el roll over de bonos que están venciendo y no es que los bancos tengan que aumentar sus posiciones en bonos públicos por eso. Pero lo que sí queremos marcar es que hoy una de las fortalezas del sistema es tener una exposición menor que en otros años a lo que suceda con el sector público. Si bien no es insignificante es menor. Y nos parece positivo que se mantenga así, para que los bancos no estén atados a riesgos sistémicos”.

Por último, el informe de Moody’s destaca que el deterioro del entorno operativo de Argentina desde 2018 ha provocado una fuerte contracción en la cartera de créditos de los bancos y que se observa que los préstamos cayeron al 38% de los activos totales de los bancos a marzo de 2020 desde el 56% que había en marzo de 2018. “Por lo tanto, un deterioro en la calidad de los activos líquidos de los bancos puede afectar significativamente la calidad general de los activos en un momento en que las carteras de crédito están lidiando con la interrupción causada por la pandemia del coronavirus”.