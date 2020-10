Lo que se dice en las mesas: "Hay que pasar el verano"

Lo que hoy se precisa es un puente para transitar en medio de la negociación con el FMI. Pero los tiempos se acortan. Economistas locales que mantuvieron reuniones con la misión del Fondo, que según uno de ellos, se fue espantada por la situación política, comentaron que había predisposición para comenzar a negociar cuando el Gobierno quisiera. En Washington lo único que tienen claro es que no quieren ser el verdugo de Argentina. Al respecto, en un encuentro de inversores se explicó que el caso ucraniano podría arrojar luz para lo que viene porque el FMI, en el nuevo programa acordado (stand by) con el Gobierno de Kiev le permite financiar un déficit fiscal de 5,3% y 3,5% del PIB en 2021 y 2022. Como si fuera poco, ayer por la tarde apareció un “comunicado” de los bonistas criticando y pidiendo ¡un plan! Desde los pasillos del Palacio de Hacienda culpan a un fondo suizo ya que se habrían comunicado varios de los grandes para despegarse de la misiva. Todo muy confuso que no hace más que echar nafta al fuego. El Gobierno no quiere devaluar. No hay duda. Pero los tiempos se acortan y las reservas se diluyen. Nunca antes fue tan necesario un buen golpe sobre la mesa para despabilar a los agentes económicos y tomar decisiones para inyectar confianza. Tan mal está la cosa, decían en un asado financiero en el bajo San Isidro, que hasta el insoslayable “fracaso” del gobierno de Macri parece una joyita frente a la actualidad.