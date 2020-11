Bonos: CER y dólar linked son los que convalida el mercado

El economista jefe de Ecolatina, Matías Rajnerman, consideró que durante diciembre el gobierno deberá colocar algún tipo de instrumento que le permita conseguir financiamiento genuino en el mercado. “Pensando en que quedan menos de $400.000 millones en utilidades y que casi no hay margen vía adelantos transitorios, algún tipo de financiamiento privado va a tener que haber” analizó. “En ese marco, las Ledes serían una muy buena opción porque son la única herramienta para el Tesoro porque son a tasa fija, pero lo que es bueno para el deudor no es tan bueno para el acreedor. Tomando las últimas licitaciones, parece que algún instrumento a tasa variable va a haber. No va a alcanzar con una Lede. El Gobierno puede hacer del defecto virtud y emitir dólar linked ante la expectativa de devaluación”, observó el economista.