Lo que se dice en las mesas

Se cumplió el primer año de mandato de Alberto Fernández, y parece una eternidad. Ningún balance resulta útil sobre una gestión que le cayó encima una de las peores pandemias mundiales de la historia. Claro que ello no inhibe de señalar aciertos y errores. Pero la compleja situación arrastrada por años y ahora repotenciada por la crisis sanitaria no da tregua. Se vienen meses por delante muy movidos. Sobre todo porque el año que viene no es uno más, hay elecciones claves para el oficialismo. Mientras la novela “FMI” escalará en el verano, lástima que Argentina se pierde otra lluvia de liquidez en los mercados que genera cosas como que por primera vez el Tesoro español le cobra a los inversores por bonos a 10 años (colocó 921 millones de euros -la demanda fue el triple- a una tasa del -0,016%, en octubre pagó +0,23%). Por estos lares se habla mucho, y nada bueno, de la inflación esperada para 2021. A pesar del manifestado ahínco del ministro Guzmán de que la inflación no se le dispare, ningún analista serio contempla en su escenario base una inflación no menor al 50% para el 2021. Por ejemplo estiman un ajuste en precios regulados de 25 a 30%. Lo que implica un aumento del 75% en rubros regulados o controlados.