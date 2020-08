Mejora la cotización de los bonos de empresas y baja percepción de riesgo

En los últimos meses, muchos especialistas le reclamaban al Estado que un default soberano iba a arrastrar a las compañías, ya que, según esta óptica, cuando un país entra en cesación de pagos el financiamiento para los corporativos es cuesta arriba. Por eso, no sorprende que los bonos en dólares de empresas argentinas hayan comprimido notablemente sus spreads si se compara la fecha actual con lo que sucedía a mediados abril, mes en el que el Gobierno había decidido no pagar los intereses de los bonos Global y no había un horizonte claro de si se iba a llegar un acuerdo con los acreedores. No obstante, hay analistas que señalan que esta mejora se dio más que nada por un contexto de recuperación de la economía global tras el colapso generado por el coronavirus.