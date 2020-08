Qué bonos están recomendando los analistas de cara al canje ley local

Broggi también ve una posibilidad de arbitraje para aquellas personas que tienen bonos en pesos que ajustan por tasa Badlar o por CER. Estos títulos no ingresan en este canje, pero podrían ser un puente al mismo. “Vemos una clara oportunidad de cambiar los bonos CER actuales por bonos CER nuevos a través del AY24 o el AO20”.

Sin embargo, para quienes ya tienen bonos ley local en dólares, Broggi aún cree más conveniente optar por títulos en moneda extranjera. Aunque aclara: “Va a haber que analizarlo llegada la fecha, porque podrían cambiar las relaciones de canje, favoreciendo la opción de un bono CER y la estrategia depende de la cotización del dólar MEP”.

En tanto, un informe de Delphos Investment consignó: “Un individuo en cuya cartera hay posiciones en títulos que ajustan por CER podría pasar de esas posiciones a AY24 o AO20 e ir al canje por los nuevos Boncer, de forma tal que, al ubicarse estos nuevos bonos en la curva actual, el potencial upside se encontraría en torno al 12%”.

Santiago López Alfaro, socio de Delphos, añadió: “Vemos oportunidades de ingreso a personas que hoy no tienen posiciones en deuda ley local. Los bonos que más nos gustan son los cortos (el AO20, el AY24) y el DICA. El DICA porque tiene la mejor opción de canje al ser similar al DICY y los bonos cortos porque tenés la opcionalidad de, cuando venga el canje, pasar a bonos con CER más largos”.

Por su parte, Walter Morales, presidente de Wise, indicó: “En dólares, el único bono que recomendamos es el 2030, que seguramente será utilizado para MEP y CCL, lo que va a inflar su precio. También porque no podemos garantizar la capacidad de pago durante los próximos 20 años. Además, vemos atractiva la opción de pasarse a pesos por el bono 2026 que ajusta por CER (especialmente para los que no pueden canjear por el 2030), ya que creemos que la inflación va a ser alta en los próximos años. Y consideramos que a partir de mediados de 2021 se irá retrasando el dólar”.

Por su parte, el gerente de research de Invertir Online, José Bano, consideró que la mejor opción para los inversores es ingresar al canje, aunque no cree que haya puntos de entrada para quien no tiene bonos argentinos. “Por el ratio de canje y por el precio esperado de cotización de un nuevo bono, no habría mucho upside, salvo que el riesgo país baje a 500 puntos”.

En un sentido similar, el jefe de estrategia de Cohen, Diego Falcone, consignó: “Nos parece mejor un wait and see (esperar y ver). No veo factible que el Gobierno implemente un plan ortodoxo. Veremos qué pasa con el plano fiscal cuando se siente a negociar con el Fondo”.

En tanto, Federico Broggi consideró: "En un mundo con tasa de interés 0, con altas emisiones de los distintos bancos centrales globales y condiciones de liquidez más relajadas, y pensando que Argentina no tendrá vencimientos con el sector privado importantes por 3 o 4 años, una exit yield del 10% sería correcta, alcanzable. En este sentido, los bonos tendrían un recorrido de entre 15% y 20% de upside de cara al canje. Por lo que continuamos viendo valor"