Un supermercado ofrece descuentos de hasta 30% durante febrero

Cupón ClubDia: 20% de ahorro todos los martes, sin tope ni mínimo de compra. Acumulable con otras promociones. Válido en tiendas, Diaonline y App Dia. No incluye carnes, ni fiambres en locales con venta asistida.

Banco Santa Fe con MODO: 30% de descuento todos los martes. Tope de reintegro de $10.000 por semana. Pago con tarjeta de crédito.

Banco Nación con MODO: 30% de descuento los miércoles en la primera compra. Tope de reintegro de $10.000. Pago con tarjeta de crédito.

Banco Entre Ríos con MODO: 30% de descuento todos los jueves. Tope de reintegro de $10.000 por semana. Pago con tarjeta de crédito.

Ualá: 25% de descuento todos los viernes. Tope mensual de $10.000. Pago con tarjeta de crédito.