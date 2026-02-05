SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

5 de febrero 2026 - 10:00

Un supermercado ofrece descuentos de hasta 30% durante febrero

Conocé las promociones, reintegros bancarios y opciones de financiación sin interés

Un descuento que incentiva el uso de medios de pago digitales y programas de fidelización propios de la cadena.

Durante todo el mes, el supermercado DIA ofrece descuentos de hasta 30% al realizar pagos con bancos y billeteras virtuales, con beneficios que se activan según el día de la semana y el medio de pago.

Todos los martes con ClubDia podés ahorrar un 20%, sin tope ni mínimo de compra, con posibilidad de combinar el beneficio con otras promociones. La iniciativa apunta a reforzar el ahorro cotidiano en un contexto de fuerte presión sobre el consumo.

Todos los beneficios vigentes en DIA: febrero 2026

Las promociones se organizan por día y canal de compra:

Promociones vigentes en tiendas Dia y online

  • Cupón ClubDia: 20% de ahorro todos los martes, sin tope ni mínimo de compra. Acumulable con otras promociones. Válido en tiendas, Diaonline y App Dia. No incluye carnes, ni fiambres en locales con venta asistida.

  • Banco Santa Fe con MODO: 30% de descuento todos los martes. Tope de reintegro de $10.000 por semana. Pago con tarjeta de crédito.

  • Banco Nación con MODO: 30% de descuento los miércoles en la primera compra. Tope de reintegro de $10.000. Pago con tarjeta de crédito.

  • Banco Entre Ríos con MODO: 30% de descuento todos los jueves. Tope de reintegro de $10.000 por semana. Pago con tarjeta de crédito.

  • Ualá: 25% de descuento todos los viernes. Tope mensual de $10.000. Pago con tarjeta de crédito.

  • Banco Galicia: 3 cuotas sin interés de jueves a domingos con tarjetas Visa y Mastercard.

Promociones exclusivas en tiendas Dia

  • Mercado Pago: 15% de descuento los miércoles 5 y 26 de febrero, sin tope de reintegro. Válido con todos los medios de pago de la app. No disponible en tiendas de Jujuy.

  • Santander con MODO: 25% de descuento todos los sábados. Tope mensual de $20.000. Tarjetas Visa crédito y débito.

  • Cuotas sin interés: 3 cuotas todos los sábados con tarjetas Visa, Mastercard, Cabal y Amex.

  • Tarjeta Naranja – Plan Z: 3 cuotas sin interés todos los días de febrero.

Promociones exclusivas online

  • Mercado Pago: 15% de descuento los miércoles 12 y 19 de febrero, sin tope de reintegro.

  • Banco Galicia con MODO: 25% de descuento los jueves con tarjetas débito o crédito, con tope mensual de $15.000 / 30% de descuento para clientes Éminent con Visa débito o crédito, con tope mensual de $20.000.

