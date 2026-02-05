"Eragon", la serie basada en la popular saga de libros de Disney+ confirmó a sus guionistas + Seguir en









Eragon es el primer libro de la serie "El legado", que ha vendido más de 40 millones de ejemplares en todo el mundo y se publica en más de 50 países.

Redes

Eragon, la adaptación de acción real de Disney+ de la popular serie de libros para jóvenes adultos de Christopher Paolini, El legado (The Inheritance Cycle), ha dado un paso importante en el proceso de desarrollo, reforzando su equipo creativo y abriendo una sala de escritores.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Todd Harthan fue elegido para cocrear la serie junto a Paolini, con Harthan y Todd Helbing (Superman & Lois) como coshowrunners. Marc Webb (Crazy Ex-Girlfriend) también se une al proyecto como productor ejecutivo. A finales del año pasado se inauguró una sala de guionistas para Eragon, que actualmente está en marcha.

El estudio es 20th Television, empresa hermana de Disney+ y productora de alto potencial, con la que Harthan tiene un acuerdo general. La serie lleva en desarrollo desde 2022, cuando 20th TV y el productor Bert Salke (Percy Jackson y los Dioses del Olimpo), a través de su sello Co-Lab 21, adquirieron los derechos de toda la serie de libros "El legado".

De qué trata Eragon En Eragon, cuando el destino selecciona a un adolescente común y corriente para convertirse en el primer Jinete de Dragón en más de cien años, debe forjar un vínculo inquebrantable con su dragón, dominar la magia antigua y desafiar al rey loco que destruyó a los Jinetes.

Harthan, Paolini y Helbing son productores ejecutivos junto a Salke, Webb y Rachel Moore.

Eragon es el primer libro de la serie "El legado", que ha vendido más de 40 millones de ejemplares en todo el mundo y se publica en más de 50 países. Publicado en 2002, Eragon se mantuvo en la lista de los libros infantiles más vendidos del New York Times durante 121 semanas y fue adaptado en 2006 como una película protagonizada por Edward Speleers como Eragon, Jeremy Irons, John Malkovich, Chris Egan y Djimon Hounsou. La película, que recibió críticas mayoritariamente negativas, recaudó 249 millones de dólares en todo el mundo.

Temas Series

Disney