Verano 2026: cómo consultar las multas de tránsito por patente

Los sitios web oficiales permiten acceder al detalle de las infracciones, descargar boletas, pagar online y recibir notificaciones sobre nuevas sanciones.

Regularizar las multas es clave para evitar complicaciones al renovar la documentación o transferir un vehículo.

Durante el verano, los conductores de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y la provincia bonaerense pueden consultar sus multas de tránsito por patente, a través de las plataformas digitales oficiales.

Este trámite permite verificar infracciones , descargar boletas de pago , regularizar deudas y recibir notificaciones electrónicas , evitando recargos y complicaciones al renovar cierta documentación, como el registro de conducir, o transferir un vehículo. A continuación, conocé los detalles.

En CABA, los propietarios pueden acceder a un sistema online oficial, que centraliza todas las infracciones registradas a nivel local. Para consultarlo, sólo tienen que ingresar al portal del Gobierno de la Ciudad y completar el número de patente del vehículo.

El sistema permite ver tanto multas en etapa administrativa como aquellas que ya se encuentran judicializadas. A su vez, ofrece la opción de descargar comprobantes de pago y realizar transacciones electrónicas , lo que facilita la regularización inmediata.

La ciudad porteña también implementó notificaciones electrónicas , enviando alertas sobre nuevas sanciones directamente a los titulares.

En caso de inconsistencias, la plataforma permite presentar descargos online o, si el conductor lo prefiere, visitar una oficina de atención presencial la Dirección General de Administración de Infracciones.

multas-transito.jpg

Provincia de Buenos Aires: cómo consultar las multas por patente

En la provincia de Buenos Aires, el procedimiento también se realiza a través del sitio web oficial del gobierno. Este portal provincial centraliza las multas de todos los municipios adheridos a convenios de reciprocidad, permitiendo que los conductores visualicen infracciones cometidas fuera de su localidad de residencia.

El sistema permite descargar boletas de pago, consultar el estado de cada multa y acceder a planes de pago en cuotas. Si hay errores en los registros o multas no notificadas, los usuarios pueden presentar reclamos administrativos, adjuntando documentación de respaldo y, si es necesario, solicitar la intervención de un juez de faltas.

MULTAS TRANSITO PBA BUENOS AIRES

Recordá que, para transferir un vehículo en territorio bonaerense, el dominio no debe registrar deudas pendientes, ya que los registros automotores requieren el libre deuda de infracciones como requisito para inscribir la compra-venta.