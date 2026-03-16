CABA se suma a Nación y ordena que los comercios detallen en el ticket cuánto se paga de Ingresos Brutos

El jefe de Gobierno encomendó a la AGIP que instrumente los cambios para que el consumidor vea discriminado el costo del impuesto.

Por decreto, el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri , ordenó modificar la manera en que se discriminan los precios en los comprobantes de venta al consumidor para incluir cuánto corresponde al pago de Ingresos Brutos . La administración porteña acompaña los cambios impulsados por el Poder Ejecutivo Nacional mediante la ley nacional 27.743. Se suma a Chubut, Mendoza y Entre Ríos.

En el paquete fiscal aprobado en julio del 2024, el gobierno de Javier Milei creó el Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor . En el artículo 99, establece que quienes realicen ventas a consumidores finales "deberán indicar el importe neto sin la incidencia del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y demás impuestos nacionales indirectos que incidan en los precios" junto con la leyenda “Precio sin impuestos” . También deberán efectuar la correspondiente "discriminación impositiva" en tickets.

En la misma normativa, se convoca a las provincias y a la Ciudad "a dictar las normas pertinentes" a fin de asegurar que los consumidores finales tengan conocimiento de la incidencia de IIBB y de los tributos municipales en los precios de los bienes, locaciones y prestaciones de servicios que se realizan en cada jurisdicción.

Con ese objetivo, Macri decretó a la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP) que instrumente los mecanismos normativos locales que permitan operativizar dicha discriminación. El objetivo es, según explicó el jefe de Gabinete, Gabriel Sanchez Zinny , que los contribuyentes "discriminen en cada operación cuánto del precio corresponde a este tributo".

"De esta manera, el consumidor va a saber cuánto paga realmente en impuestos en cada compra que realiza ", agregó el funcionario porteño en una publicación realizada en "X" en la que aseguró que se apunta hacia "una mayor transparencia fiscal para los consumidores" para que los porteños tengan "mayor claridad en los precios".

factura ticket Una vez implementada, los impuestos provinciales deberían discriminarse por debajo del detalle de los impuestos nacionales y por encima de las tasas municipales. ONG Lógica

En los argumentos, el decreto marca que la modificación le permitirá al porteño "conocer el componente impositivo que integra el costo final de los bienes y servicios que adquieren", lo cual fortalecerá "la conciencia fiscal" del consumidor.

Además, resaltan que la desagregación detallada del precio final "contribuye a fortalecer la transparencia en la relación de consumo, lo que permite reducir las asimetrías de información existentes entre proveedores y consumidores, distinguir con claridad el valor propio del bien o servicio y la incidencia de la carga tributaria, y evitar una distorsión informativa".

Cuándo comenzará a regir el cambio en Ingresos Brutos

En ese marco, el jefe de Gobierno, a través del decreto 107/26 encomienda a la AGIP a que "adopte las medidas que estime pertinentes a fin de revisar y adecuar la normativa vigente, con el objetivo de establecer la obligación, para los contribuyentes del Impuesto sobre los Ingresos Brutos que realicen operaciones con consumidores finales en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de discriminar en el monto total de cada operación la incidencia del referido tributo local".

Asimismo, determina que AGIP, organismo a cargo de Germán Krivocapich, será la encargada de disponer "los mecanismos técnicos, el cronograma de implementación y la fiscalización que resulte pertinente a fin de dar cumplimiento" a los cambios. Por el momento no hay fecha estimada de implementación.

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Baja adhesión de las provincias al Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor

De esta manera, CABA se suma a otras jurisdicciones como Chubut, Neuquén y Entre Ríos que decidieron adherirse a los cambios propuestos en el Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor, aunque hasta el momento ninguna de las tres provincias instrumentaron su implementación. En Salta, una medida similar obtuvo media sanción en la Legislatura.

Desde el 1 de enero del 2025, las grandes empresas vienen mostrando en los tickets el IVA, impuestos internos y a los combustibles. Y desde el 1 de abril se extendió a todos los demás comercios que vendan a los consumidores. Así, por ambas normas, se sabe cuánto pesan los impuestos en el precio tanto antes de la compra (publicidades y exhibición) y después (tickets).

Pero por el momento, más allá de la adhesión de las 4 mencionadas, aún restan que adhieran las otras 21 y que todas lo implementen. El titular de la ONG Lógica, Matías Olivero Vila, precisó que “la reticencia general de las provincias a adherirse no es admisible". "Ingresos brutos y tasas municipales son los tributos más ocultos, los consumidores no tienen idea que los están soportando. Esta no es como la invitación del RIGI o blanqueo, donde las provincias ponen en juego su recaudación, por lo que bien pueden rechazarla", declaró.