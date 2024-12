Cambio en el pago de las propinas digitales: cuál es la novedad que introdujo el Gobierno

El mes pasado se habilitó el pago de propinas mediante medios electrónicos. En ese momento, se determinó que estas no generarían ninguna obligación impositiva para los comerciantes, dado que no forman parte de la remuneración de los trabajadores. Asimismo, se estableció que las propinas no podían ser objeto de retenciones o percepciones por parte de los administradores de tarjetas o agrupadores de pagos. Ahora, se agregó una nueva aclaración para brindar mayor precisión sobre el tratamiento de estas operaciones.